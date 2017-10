2017-10-14 19:01:00.0

Kreis Donau-Ries Tödlicher Unfall: Motorradfahrer erschreckt sich und stürzt

Am Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer zwischen Reimlingen und Hohenaltheim tödlich verunglückt. Die Polizei hat die vorübergehende Straßensperrung wieder aufgehoben.

Auf der Staatsstraße 2212 zwischen Reimlingen und Hohenaltheim auf Höhe der Abzweigung Schmähingen ist am Samstagnachmittag ein 20 Jahre alter Motorradfahrer verunglückt. Laut Polizei fuhr der junge Mann auf der Staatsstraße aus Richtung Hohenaltheim kommend. Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 62-Jährige mit ihrem Auto aus Richtung Schmähingen kommend nach links in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße einbiegen.

Die Frau hielt vorschriftsmäßig vor der Haltelinie an. Als sie sich vergewissert hatte, dass kein Fahrzeug kam, wollte sie in die Staatstraße einfahren. Jetzt bemerkte sie den von rechts kommenden Motorradfahrer und hielt erneut vor der Haltelinie an. Die Polizei vermutet, dass sich der 20-Jährige dabei erschrak und stark abbremste. Dabei kam er mit seinem Motorrad ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke, stürzte darüber und kam im dichten Gebüsch des Straßengrabens zum Liegen.

Notarzt kam zufällig am Unfall vorbei

Die Polizei und ein zufällig vorbeifahrende Notarzt waren nur wenige Minuten nach den Unfall vor Ort, konnten den Motorradfahrer aber nicht mehr reanimieren. Vermutlich erlag der 20-jährige bereits nach dem Aufprall seinen schweren Verletzungen. Die freiwilligen Feuerwehren von Reimlingen, Schmähingen und Nördlingen waren mit rund 40 Mann vor Ort, ebenso die Straßenmeisterei Nördlingen. Sie übernahm die Umleitung des Verkehrs. Die Staatsstraße war für etwa drei Stunden vollkommen gesperrt.

Zur weiteren Klärung der Unfallursache, insbesondere zur Geschwindigkeit des Motorradfahrers, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. AZ