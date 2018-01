2018-01-07 21:17:00.0

USA Buch Fire and Fury: "Donald Trump liest nichts und hört nicht zu"

Das Enthüllungsbuch "Fire and Fury" über Donald Trump schildert einen Präsidenten, der sich wenig für Inhalte interessiert - und der von Neurosen geplagt wird. Von Thomas Seibert

Noch vor einer Woche war Donald Trump zufrieden mit sich und der Welt. Der US-Präsident hatte seine ersten Monate im Amt mit einer großen Steuerreform gekrönt, das Verfassungsgericht hatte seinen Muslim-Bann bestätigt, und das von ihm gehasste Regime im Iran geriet durch Straßenproteste unter Druck. Doch dann kam Michael Wolff. Dessen Buch "Fire and Fury" (Feuer und Zorn), das am Freitag in die Läden kam und vielerorts sofort ausverkauft war, stürzt die Trump-Regierung in eine neue Krise.

Trump versuchte ebenso verzweifelt wie vergebens, das Buch verbieten zu lassen. Doch er bewirkte damit das Gegenteil: Das Werk wurde zum Bestseller. Buchhandlungen wurden gestürmt, beim Online-Riesen Amazon ist "Fire and Fury" ebenfalls vergriffen.

Das Buch zeichnet das Bild eines egozentrischen Präsidenten und einer chaotischen Regierung und enthält zudem schwere Vorwürfe von Ex-Berater Stephen Bannon gegen Trumps Familie. Das Weiße Haus weist Wolffs Darstellungen des Regierungsalltags zurück. Der Sender CNN kommentierte, der 71-jährige Ex-Immobilienunternehmer reagiere deshalb so gereizt auf das Buch, weil Wolffs Beschreibung am sorgsam gepflegten Macher-Image des Präsidenten kratze.

Donald Trump: Cheeseburger als Gute-Nacht-Snack

So schildert Wolff, Trump habe als neuer US-Präsident dem Reinigungspersonal erklärt: "Wenn mein Hemd auf dem Boden liegt, dann liegt es da, weil ich es will." Aufheben streng verboten. Auch die Präsidenten-Zahnbürste dürfe niemand anrühren. Manchmal verabschiede sich der Präsident abends um halb sieben mit einem Cheeseburger ins Bett.

Trump sei von seinem Erfolg bei der Präsidentenwahl 2016 überrascht worden, schreibt Wolff. Der Immobilienmogul habe sich damals darauf eingerichtet, nach einer Niederlage gegen Hillary Clinton auf der Basis der neu gewonnenen Prominenz eine eigene Fernsehstation aufzubauen. Der schwerreiche Kandidat habe laut Wolff so wenig Vertrauen in den eigenen Wahlkampf gehabt, dass er kein eigenes Geld für die Kampagne ausgab. Trumps Frau Melania habe geweint, als sich am Wahlabend der überraschende Sieg ihres Mannes abzeichnete – und zwar nicht aus Freude.

Melania Trump ist die First Lady der Vereinigten Staaten. Zuvor hatte die Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump Karriere als Model gemacht. Wichtige Stationen ihres Lebens:



Melania Trump wurde am 26. April 1970 als Melanija Knavs im ehemaligen Yugoslawien geboren.



Sie wuchs in der Kleinstadt Sevnica auf. Ihr Vater Viktor Knavs war Autohändler, ihre Mutter arbeitete in einer Kleiderfabrik.



Schon als kleines Mädchen begann Melania Trump zu modeln.



Nach der Schule begann sie ein Architekturstudium, brach dieses aber nach einem Jahr zugunsten des Modeln ab.



Als sie 18 war, bekam sie einen ersten Vertrag mit einer Modelagentur in Mailand.



1996 zog Melania Trump in die USA, wo sie für eine Agentur modelte. Bilder von ihr erschienen in den nächsten Jahren unter anderem in der Vogue, in Vanity Fair, Harper's Bazaar und Elle.



2006 wurde Melania Trump amerikanische Staatsbürgerin.



Im September 1998 lernte sie auf einer Party in New York Donald Trump kennen, der damals noch als Unternehmer arbeite. 2004 verlobten sich die beiden.



Am 22. Januar 2005 heirateten Donald und Melania Trump. Am 20. März 2006 kam der gemeinsame Sohn Barron William zur Welt. Ihr Ehemann hatte bereits vier Kinder aus zwei früheren Ehen, nämlich Don, Ivanka, Eric und Tiffany.



Im Wahlkampf ihres Mannes sorgte Melania Trump für Schlagzeilen, als sie eine Rede vortrug, in der zwei Passagen aus einer früheren Rede von Michelle Obama kopiert waren. Eine Mitarbeiterin übernahm dafür Tage später die Verantwortung.



Seit dem 20. Januar 2017 ist Melania Trump die 47. First Lady der Vereinigten Staaten.

Wolffs Buch zufolge brachte Trump seine Neurosen mit ins Weiße Haus. So befürchte der Präsident, man wolle versuchen, ihn zu vergiften. Das ist angeblich einer der Gründe, warum Trump gerne in McDonald’s-Schnellrestaurants isst: Schließlich wisse dort niemand so genau, welcher Kunde welchen Hamburger erhalten werde.

Der Autor verstärkt zudem mit neuen Anekdoten den inzwischen weitverbreiteten Eindruck, dass Trump keine große Lust auf die Regierungsarbeit hat. Einer seiner engen Berater wollte ihm demnach in einer Art Einführungskurs die amerikanische Verfassung erläutern – doch Trump verlor schon bald das Interesse.

Enthüllungsbuch "Fire and Fury" über Donald Trump

Für seine Mitarbeiter sei der Staatschef "wie ein Kind", dem es nur um sich selbst gehe. "Dieser Mann liest nichts und hört nicht zu." Obwohl in amerikanischen Medien kritisiert wird, Wolff seien bei seiner Beschreibung der Zustände im Weißen Haus einige Fehler unterlaufen, herrscht weitgehend Konsens darüber, dass der Autor die Verhältnisse in der Regierungszentrale im Großen und Ganzen korrekt dargestellt hat.

Das ist Donald Trump

Donald Trump ist der neue Präsident der USA. Fakten und Zahlen zu ihm.

Donald Trump ist der neue Präsident der USA. Fakten und Zahlen zu ihm.

Donald Trump, geboren am 14. Juni 1946, ist das vierte von fünf Kindern des Immobilienunternehmers Frederick Trump Jr. und seiner Frau Mary Anne MacLeod.

Donald Trump, geboren am 14. Juni 1946, ist das vierte von fünf Kindern des Immobilienunternehmers Frederick Trump Jr. und seiner Frau Mary Anne MacLeod.

Trumps Großeltern Frederick Trump und Elisabeth Christ stammen aus Kallstadt in der Pfalz und waren nach Amerika ausgewandert.

Trumps Großeltern Frederick Trump und Elisabeth Christ stammen aus Kallstadt in der Pfalz und waren nach Amerika ausgewandert.

Trump studierte Wirtschaftswissenschaft an der Fordham University in New York und an der renommierten Wharton School in Philadelphia.

Trump studierte Wirtschaftswissenschaft an der Fordham University in New York und an der renommierten Wharton School in Philadelphia.

Schon als Student machte Trump sich selbstständig, indem er mit einem vom Vater gestellten Startkapital von 200.000 Dollar preiswert marode Häuser erwarb, sanierte und teuer weiter verkaufte.

Schon als Student machte Trump sich selbstständig, indem er mit einem vom Vater gestellten Startkapital von 200.000 Dollar preiswert marode Häuser erwarb, sanierte und teuer weiter verkaufte.

1974 übernahm er das Unternehmen des Vaters und realisierte Bau- und Hotelprojekte in den USA und anderen Ländern. Zu den bekanntesten zählen in New York der Trump Tower, der Trump World Tower sowie das Trump Building.

1974 übernahm er das Unternehmen des Vaters und realisierte Bau- und Hotelprojekte in den USA und anderen Ländern. Zu den bekanntesten zählen in New York der Trump Tower, der Trump World Tower sowie das Trump Building.

Die Geschäftsfelder des Donald Trump sind vielfältig: Er investierte in Aktien, besitzt eine Modelagentur und betreibt 18 Golfplätze. Aus dem Geschäft mit Spielbanken und einer eigenen Fluglinie zog er sich dagegen zurück.

Die Geschäftsfelder des Donald Trump sind vielfältig: Er investierte in Aktien, besitzt eine Modelagentur und betreibt 18 Golfplätze. Aus dem Geschäft mit Spielbanken und einer eigenen Fluglinie zog er sich dagegen zurück.

Trump veröffentlicht 16 Bücher, die als Ratgeberliteratur von Verhandlungs- und Geschäftspraxis handeln.

Trump veröffentlicht 16 Bücher, die als Ratgeberliteratur von Verhandlungs- und Geschäftspraxis handeln.

Trump hatte immer wieder kurze Gastauftritte in Filmen und Fernsehserien, wie in Kevin – Allein in New York, Der Prinz von Bel-Air oder Sex and the City. 2004 und 2015 war Trump Gastgeber der US-amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live des Senders NBC.

Trump hatte immer wieder kurze Gastauftritte in Filmen und Fernsehserien, wie in Kevin – Allein in New York, Der Prinz von Bel-Air oder Sex and the City. 2004 und 2015 war Trump Gastgeber der US-amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live des Senders NBC.

Donald Trump heiratete 1977 das tschechische Model Ivana Marie Zelníčková, mit der er drei Kinder hat. 1992 folgte die Scheidung. Trump war kurzzeitig mit Carla Bruni liiert, der jetzigen Gattin des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Von 1993 bis 1999 hieß Trumps Ehefrau Marla Maples. Mit der Schauspielerin hat er eine Tochter.

Donald Trump heiratete 1977 das tschechische Model Ivana Marie Zelníčková, mit der er drei Kinder hat. 1992 folgte die Scheidung. Trump war kurzzeitig mit Carla Bruni liiert, der jetzigen Gattin des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Von 1993 bis 1999 hieß Trumps Ehefrau Marla Maples. Mit der Schauspielerin hat er eine Tochter.

2005 heiratet er das Model Melania Knauss, mit der er einen weiteren Sohn hat. Inzwischen ist er achtfacher Großvater.

2005 heiratet er das Model Melania Knauss, mit der er einen weiteren Sohn hat. Inzwischen ist er achtfacher Großvater.

Trump ist ein politisches Chamäleon: 1987 registriert er sich bei den Republikanern, wechselt 1999 zur Independence Party, 2001 zu den Demokraten und 2009 wieder zu den Republikanern.

Trump ist ein politisches Chamäleon: 1987 registriert er sich bei den Republikanern, wechselt 1999 zur Independence Party, 2001 zu den Demokraten und 2009 wieder zu den Republikanern.

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft provozierte Trump mit rassistischen und sexistischen Aussagen. Er beleidigte Behinderte und drohte, seine Konkurrentin Hillary Clinton ins Gefängnis zu schicken.

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft provozierte Trump mit rassistischen und sexistischen Aussagen. Er beleidigte Behinderte und drohte, seine Konkurrentin Hillary Clinton ins Gefängnis zu schicken.

Bei der US-Wahl am 8. November 2016 gelang es ihm dennoch, eine deutliche Mehrheit der Wahlmänner hinter sich zu vereinen.

Schon vor "Fire and Fury" hatte es bei Trump-Kritikern erhebliche Zweifel an der Eignung des Geschäftsmannes für das Präsidentenamt gegeben. Mehrere Medien meldeten, eine Gruppe von Parlamentariern habe Anfang Dezember eine Psychologin der Universität Yale zu Trumps Geistesverfassung befragt. Die Expertin sagte demnach, der Präsident sei "instabil".

