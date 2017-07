2017-07-11 21:45:00.0

Hamburg So wurde die Polizei in Hamburg in die Falle gelockt

Ein Gewerkschafter erhebt schwere Vorwürfe. Sollten Beamte bei den Krawallen in Hamburg getötet werden? Von Bernhard Junginger

Polizeibeamte im Einsatz bei den Hamburger Krawallen. Foto: Boris Roessler/dpa