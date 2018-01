2018-01-21 08:25:00.0

SPD-Parteitag Was passiert, wenn die SPD wirklich gegen die GroKo stimmt?

Wenn sich die SPD auf dem Parteitag für eine Große Koalition entscheidet, gibt es rasche Verhandlungen mit der Union. Sollten die Delegierten dagegen stimmen, wird es kompliziert.

Vier Monate nach der Bundestagswahl wird die Abstimmung auf dem SPD-Parteitag am Sonntag entscheidend für Deutschlands künftige Regierung sein. Parteichef Martin Schulz wirbt für die Große Koalition mit der Union - in der SPD gibt es aber viel Widerstand dagegen. Es wird eine knappe Abstimmung über die GroKo erwartet.

Sollten sich die Delegierten für ein Regierungsbündnis mit der Union entscheiden, wird die SPD schnell Verhandlungen mit der Union starten. Schon am Montag werden dann wohl die Weichen dafür gestellt. In den folgenden Tagen könnten dann die Verhandlungen beginnen. Angela Merkel möchte bis Mitte Februar zu einem Ergebnis kommen.

ANZEIGE

Dann müssten noch die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen, was inklusive Vorbereitung und Auszählung etwa drei Wochen dauert. Die neue Regierung aus Union und SPD würde dann vor Ostern stehen.

Und wenn sich die SPD auf dem Parteitag am Sonntag gegen die Große Koalition entscheidet? Dann wird es komplizierter. Diese Möglichkeiten gibt es:

Minderheitsregierung oder Neuwahlen: Möglichkeiten nach einem Nein der SPD zur GroKo

Möglichkeit 1: Minderheitsregierung

Mit einer anderen einzelnen Partei als die SPD kann die Union keine Mehrheit im Bundestag bilden: Einer möglichen Koalition mit der FDP fehlen 29 Sitze zur Mehrheit im Bundestag. Schwarz-Gelb müsste also bei Abstimmungen auf Stimmen aus den anderen Fraktionen hoffen. Das Gleiche gilt für Schwarz-Grün. Hier fehlen 42 Sitze zur Mehrheit. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist jedoch keine Freundin wechselnder, unsicherer Mehrheiten. Daher hat sie eine Minderheitsregierung abgelehnt - zumindest bisher.

Möglichkeit 2: Neuwahlen

Der Weg zu einer Neuwahl ist kompliziert - was die Verfassung ganz bewusst will. Vor eine Neuwahl hat das Grundgesetz nämlich die Kanzlerwahl gestellt. Der Bundespräsident muss daher zunächst jemanden für das Amt des Bundeskanzlers vorschlagen. Dieser Kandidat wird Kanzler(-in), wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Bundestages für ihn stimmen ("Kanzlermehrheit"). Bisher wurden alle Kanzler der Bundesrepublik in diesem ersten Wahlgang gewählt.

Möglichkeit 3: Neuer Anlauf für Jamaika

Auch ein zweiter Anlauf für eine Jamaika-Koalition wäre möglich - ist aber unwahrscheinlich. Die Grünen haben zwar Bereitschaft signalisiert, die FDP lehnt das aber ab. Christian Lindner sagte, das ergebe vor den nächsten Wahlen keinen Sinn. "Denn die Konstellation hat sich seit November ja nicht verändert." (AZ, dpa)

Neuigkeiten zu den Folgen der Bundestagswahl lesen Sie auch hier in unserem News-Blog.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.