2017-02-14 06:35:00.0

Kreis Augsburg Unbekannter zertrümmert Jesusfigur bei Untermeitingen

Eine Jesusfigur und ein Feldkreuz werden bei Untermeitingen von Unbekannten zerstört. Der Vereinsvorsitzende der Berg- und Wanderfreunde ist schockiert. Von Christian Kruppe

Wolfgang Ebner ist immer noch fassungslos. Seitdem ihn die Nachricht vom erneuten Angriff auf das Feldkreuz der Berg- und Wanderfreunde erreicht hat, ist er nun zum dritten Mal vor Ort bei Untermeitingen. Der Vereinsvorsitzende blickt auf das von Bänken und Sträuchern umgebende Kreuz. Ein Arm der zerstörten Jesusfigur hängt noch dort, weitere Teile liegen auf dem Boden herum. „Das ist ein Unding“, schimpft Ebner: „Selbst wenn man vielleicht nicht sonderlich christlich ist, solche Feldkreuze sind auch bayerisches Kulturgut.“ Es bleibt offen: Geschah dies aus blindem Vandalismus oder aus religionsfeindlichem Wahn, ähnlich den Anschlägen auf Gipfelkreuze in den Alpen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Feldkreuz und sein Umfeld attackiert wurden. Schon einmal wurde die Figur beschädigt. Im Sommer 2015 war sie von Vereinsmitglied Heribert Konrad in mühevoller Handarbeit wieder erneuert worden. Das ist dieses Mal nicht mehr möglich.

Eine Lösung gegen den Vandalismus hat der Vorstand noch nicht

Denn die Figur ist komplett zerstört. Große und kleine Trümmer liegen herum. Vom Kopf ist nur ein kleiner Teil da, der Rest ist verschwunden. „Diesmal ging es nur gegen die Figur“, erklärt Wolfgang Ebner. Er zeigt auf einen Stein vor dem Kreuz. „Der liegt eigentlich nicht so da. Der wurde aufgestellt, dass der Täter besser hinkommt“, vermutet er.

Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Jürgen Schmidt räumt er die Trümmer auf. Beide beratschlagen dabei, wie man den für den Verein und viele Bürger so wichtigen Ort schützen kann. Doch eine Lösung haben beide nicht. „Videoüberwachung fällt aus“, stellt Schmidt fest. So bleibe die Hoffnung auf Sozialkontrolle. Das Feldkreuz liegt am Untermeitinger Rundwanderweg, direkt an der Via Claudia. Von Graben wie auch von Untermeitingen aus ist der Fleck bei Joggern und Hundebesitzern beliebt. „Vielleicht hat ja wer was gesehen oder hält in Zukunft die Augen auf“, hofft Ebner: „Uns ist klar, dass dieser Ort auch ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen ist. Das stört nicht, so lange nichts kaputtgemacht wird. Denn der Ort ist auch für viele andere ein wichtiger Ort, auch für die innere Einkehr.“

Neue Jesusfigur wird mehr als tausend Euro kosten

Deshalb soll es auch wieder eine neue Jesusfigur für das 1995 errichtete Kreuz geben. „Das wird zwar mehr als tausend Euro kosten, aber das ist der Wunsch im Verein“, weiß Wolfgang Ebner. Das einzig Positive ist die Reaktion vieler Bürger. „Es gab aufmunternde Worte und Zeichen der Spendenbereitschaft.“