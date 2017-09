2017-09-20 08:23:41.0

FC Augsburg Pressestimmen zum Spiel: "Verdient auf Champions-League-Platz"

Der FC Augsburg gewinnt 1:0 gegen RB Leipzig. Neben Daniel Baiers Geste kritisiert die Presse Hasenhüttls Rotation - und lobt die Augsburger Mannschaft. Die Stimmen im Überblick.

Welt.de: "RB LeipzigsTrainer war wütend. Wohl auch wegen der Niederlage (0:1) beim FC Augsburg. Aber besonders auf Daniel Baier. Hasenhüttl verweigerte ihm den Handschlag und knöpfte sich den Augsburger Mittelfeldspieler vor. Völlig zu Recht. Baier hatte sich in der Schlussphase einen schlimmen Aussetzer geleistet." (Lesen Sie hier mehr zu Baiers Geste)

Bild.de: "Augsburg schlägt Leipzig mit den eigenen Waffen. Stichwort: schnelles Umschaltspiel. RB hat nach fünf Spieltagen schon genauso viele Niederlagen auf dem Konto wie letzte Saison in der ganzen Hinrunde. Damals gab es die 2. Niederlage erst am 16. Spieltag. Dieses Mal kein starker Start der Bullen ..."

Kicker.de: "Den Leipzigern wollte im ersten Abschnitt offensiv so gut wie nichts gelingen. Nach dem Seitenwechsel wollte der Vizemeister dann das Tempo verschärfen, aber die defensivstarken Augsburger agierten weiterhin ballsicher und im Spiel nach vorne schnörkellos."

Süddeutsche.de: "Es gibt viele Klischees über Schwaben. Dass sie hüpfen gehörte bislang nicht dazu. Es war also so etwas wie eine kleine Kulturrevolution, zu der die Fans des FC Augsburg am Dienstagabend aus aktuellen Anlass aufriefen. 'Ein jeder Schwabe hüpft', sangen sie, und dann hüpften tatsächlich ziemlich viele Schwaben im Stadion. Es passte zu einem Spiel, dass die Erwartungen der meisten Beobachter konterkarierte."

FC Augsburg gewinnt gegen RB Leipzig: "Abwehr das Prunkstück"

Deutsche Welle: "Wenn die Bundesliga im Ausland für sich wirbt, ist ein Team sehr sicher nicht dabei: der FC Augsburg, so etwas wie die "graue Maus" der Liga. Doch die steht nun auf einen Champions-League-Platz - und das ist verdient."

Sport1.de: "Viel rotiert, nichts erreicht: Vize-Meister RB Leipzig hat vor einem heißen Herbst den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die auf neun (!) Positionen veränderte Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl unterlag beim Überraschungsteam FC Augsburg mit 0:1."

FCA kämpft und jubelt gegen Leipzig Der FC Augsburg hatte gegen Leipzig Grund zum Jubeln: Durch ein Tor in der vierten Minute erkämpfte sich der FCA den dritten Bundesliga-Sieg in Folge. Foto: Ulrich Wagner

MDR: "RB Leipzig kann in Bayern einfach nicht gewinnen. Nach Niederlagen in der Vorsaison in Ingolstadt und beim FC Bayern verlor RBL am Dienstag auch in Augsburg. Nach frühem Rückstand half auch drückende Überlegenheit nicht."

Schwäbische Zeitung: "'Wo ist der Club, bei dem das Herz noch zählt?', hatten die Fans des FC Augsburg auf einem riesigen Banner gefragt – und die Antwort postwendend von ihrem Team auf dem Rasen erhalten. Dass es gegen RB Leipzig dann sogar zum 1:0 (1:0)-Sieg reichte, war dabei die Krönung einer geschlossenen Mannschaftsleistung, deren Prunkstück die Abwehr bildete."

Leipziger Volkszeitung: "Das RB-Spiel bleibt ungeordnet, Augsburg ist nach der frühen Führung sicherer am Ball und selbstbewusster. Das Hasenhüttl-Team ist weiter auf der Suche nach Sicherheit." AZ

