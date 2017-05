2017-05-07 15:50:02.0

FC Bayern Tom Starkes unglaubliche Bilanz: 48 Minuten für einen Titel

Tom Starke steht seit fünf Jahren beim FC Bayern unter Vertrag - und kann eine Bilanz vorweisen, auf die mancher Weltklassespieler neidisch wäre. Von Florian Eisele

Wer fünf Jahre beim FC Bayern München unter Vertrag steht, ist normalerweise bekannt wie ein bunter Hund – dennoch dürfte Tom Starke selbst in München einigermaßen unerkannt einen Kaffee trinken können. Das liegt daran, dass der 36-jährige Torwart im Normalfall nicht mal auf der Bank des FC Bayern München sitzt: Seit 2012 ist er beim FCB, seit 2014 nur als dritter Torwart.

Weil mittlerweile sowohl Stammkeeper Manuel Neuer als auch Sven Ulreich ausfallen, durfte Starke am Samstag gegen Darmstadt ran – und sicherte den 1:0-Sieg mit einem gehaltenen Elfmeter. Von Thomas Müller gab es Extra-Lob: "Für sein Alter kommt Tom immer noch ganz geschmeidig in die Ecken." Ganz nebenbei ist Starke der wahrscheinlich effektivste Fußballspieler des Planeten: In seinen fünf Jahren beim FCB bestritt er gerade mal sieben Pflichtspiele, holte aber 13 Titel.

ANZEIGE

Starke wurde fünfmal Deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger, zweimal deutscher Superpokalsieger und je einmal Champions-League-Spieler, Fifa-Klub-Weltmeister, Uefa-Supercupsieger und deutscher Ligapokalsieger. Von seinen sieben Einsätzen in der ersten Mannschaft der Bayern gewann er fünf und verlor nur einmal.

In Spielminuten umgerechnet, bedeutet das: Starke braucht für einen Titel gerade mal 48 Minuten Einsatzzeit. In den letzten beiden Spieltagen wird sich Starke diesen Schnitt zwar etwas ruinieren, damit kann er aber leben. Er scherzte nach dem Spielende: „Nach dieser Leistung kriegt mich keiner mehr aus dem Tor.“ Mittlerweile scheint auch eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags wieder möglich zu sein. Bislang war angedacht, dass Starke nach der Spielzeit seine Karriere beendet und in den Trainerstab des FC Bayern aufrückt. Schon jetzt ist Starke nebenher Jugendtrainer beim Rekordmeister.

Das könnte sich nun nochmals ändern, wie Starke selbst sagte: "Wir setzen uns nächste Woche zusammen und lassen alles ein bisschen Revue passieren. Wir haben von Anfang an gesagt, dass bei mir keine Eile besteht, weil ich auf jeden Fall in München bleibe. Da ist noch alles offen." Eine Vertragsverlängerung von Tom Starke beim FC Bayern - an seiner Effizienz sollte es eigentlich nicht scheitern.

Lesen Sie auch:

Neuer plant Rückkehr zum Start der Vorbereitung

Elf Zahlen zum 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga