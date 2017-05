2017-05-05 07:32:00.0

Eishockey-WM Favoriten, Teams, Live-Stream: Die Eishockey-WM in der Übersicht

Wer gehört bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln zu den Favoriten? Wie ist das deutsche Team besetzt? Wo werden die Spiele im Live-Stream übertragen? Alles zur Eishockey-WM. Von Milan Sako

Mit dem Eishockey-Klassiker Deutschland gegen die USA beginnt heute Abend die Weltmeisterschaft in Köln. Die Paarung stand bereits vor sieben Jahren als Eröffnungsspiel auf dem Programm. Damals wagten die Organisatoren ein WM-Experiment mit einem Eröffnungs-Match vor 78000 Zuschauern in der Arena auf Schalke. Von den Plätzen im weiten Rund des königsblauen Fußball-Tempels sahen etliche Zuschauer zwar nur behelmte Ameisen über das Eis sausen, die einem Staubkorn hinterherjagten. Doch die Heim-WM begann mit einem umjubelten 2:1-Sieg gegen die US-Boys. Torwart Dennis Endras war der überragende Rückhalt der Gastgeber. Die Euphorie trug die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Uwe Krupp bis ins Halbfinale und letztlich auf den vierten Platz. Eine Wiederholung ist erwünscht, aber wie stehen die Chancen des WM-Gastgebers auf ein erfolgreiches Turnier?

Die deutsche Mannschaft hofft auf den Faktor Marco Sturm

Vor sieben Jahren war die Ausgangslage schwieriger als heute. Das Krupp-Team war sportlich 2009 eigentlich abgestiegen und durfte lediglich weiter mit den besten Mannschaften der Welt mitmischen, weil man Gastgeber war. Nach den lähmenden Jahren unter dem Bundestrainer Pat Cortina mit der verpassten Olympiaqualifikation für Sotschi herrscht wieder Euphorie beim Deutschen Eishockey-Bund. Der Aufschwung hat einen Namen: Marco Sturm. Nach den Pleiten bei den Titelkämpfen 2014 mit Platz 14 und ein Jahr darauf mit Rang zehn führte der ehemalige NHL-Profi Sturm die DEB-Auswahl bei seiner WM-Premiere 2016 in Russland wieder ins Viertelfinale. Platz sieben war ein starker Einstand des 38-Jährigen. Seitdem in der Umkleide wieder Deutsch gesprochen wird, kommen die Nationalspieler gerne. Der neue Bandenchef korrigierte den Olympia-Fehler. Deutschland qualifizierte sich im Herbst vergangenen Jahres wieder für die Spiele 2018 in Südkorea.

So sieht es in der deutschen Mannschaft aus

Bis auf den verletzten Kapitän Marcel Goc und den in der NHL gebundenen Leon Draisaitl tritt der Gastgeber in Bestbesetzung an. Im Tor ruhen die Hoffnungen auf dem Füssener Thomas Greiss, der in der National-Hockey-Liga bei den New York Islanders den Durchbruch schaffte. Dennis Endras, der WM-Held von 2010, flog kurz vor dem Turnierauftakt aus dem Aufgebot, was für die Stärke der Mannschaft spricht. In der Abwehr zählen der Stanley-Cup-Sieger Dennis Seidenberg und Kapitän Christian Ehrhoff zu den Stützen. Im Sturm sind alle Typen vertreten, die ein gute Mischung ausmachen. So wie es Marco Sturm wünscht: „Es müssen nicht immer die besten spielen, sondern die, die am besten zusammen spielen.“ Der gebürtige Mindelheimer Patrick Reimer als erfolgreichster DEL-Stürmer mit über 300 Treffern gilt als Torjäger. Dem NHL-Profi Tobias Rieder oder auch Spielmacher Felix Schütz ist viel zuzutrauen. Tatsächlich kommen zur Heim-WM die Besten, auch die überstrapazierten deutschen NHL-Spieler. Und aus der besten Liga der Welt könnten mit Verteidiger Korbinian Holzer und Torwart Philipp Grubauer noch Profis nachrücken, sofern ihre Teams in den Play-offs scheitern.

Das ist der erste Gegner USA

Jung, schnell, hungrig – so lässt sich der erste deutsche Kontrahent charakterisieren. Da die besten US–Profis in den K.-o.-Spielen der NHL gefordert sind, schickt der amerikanische Verband – wie so oft – junge Talente nach Europa. Die von Jeff Blashill betreute Auswahl ist dennoch hochkarätig besetzt. Wenn sich die Reihen schnell finden, zählen die USA zu den Medaillenkandidaten. Als Weltranglisten-Vierter sind die US-Boys Favorit gegen Deutschland (Platz zehn).

Verbands-präsident Franz Reindl baut schon mal vor: „Realistisch gesehen könnten wir nach drei Spielen noch ohne Punkt dastehen.“ Denn nur 24 Stunden nach dem USA-Auftakt wartet der neunfache Weltmeister Schweden. Am Montag geht es gegen Russland. Danach sollten gegen die Slowakei, Dänemark, Italien und Lettland die Punkte für das Erreichen des Viertelfinales eingefahren werden. Dazu muss das deutsche Team mindestens Rang vier in der Achtergruppe belegen.

Wer sind die Favoriten?

Neben den USA sind das die alten Bekannten: Kanada als Titelträger von 2016 und 2015 sowie der 27-fache Rekordweltmeister Russland sind die WM-Favoriten.

Die Eishockey-WM im kostenlosen Live-Stream

Gute Nachrichten für alle Eishockey-Fans: Der Sportsender Sport1 überträgt alle deutschen Spiele live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream, zudem die Halbfinals und das Endspiel.