2017-05-12

FC Augsburg Vor Abstiegs-Krimi gegen Dortmund: Das sagen die FCA-Fans

Mit einem Auswärtssieg in Gladbach hätte der FCA den Klassenerhalt schon fast eintüten können. Doch daraus wurde nichts. Was die Fans vor dem nächsten Spiel gegen den BVB sagen.

Es ist ein Spiel, das für beide Teams wegweisend ist: Wenn am Samstag um 15.30 Uhr der FC Augsburg Borussia Dortmund empfängt, geht es für beide Mannschaften um enorm viel. Der FCA zittert nach dem späten Remis in Mönchengladbach weiter um den Klassenerhalt und will den 13. Tabellenplatz gegen die Konkurrenz verteidigen. Es sind schließlich nur zwei Punkte bis zum Relegationsplatz.

Der BVB kämpft hingegen noch um die direkte Qualifikation für die Champions-League. Momentan hat man zwei Zähler Vorsprung auf den vierten Hoffenheim. Während die Fans im FCA-Forum hauptsächlich über das bevorstehende Spiel diskutieren, geht es in der Dortmunder Fan-Community um ganz andere Dinge.

Das sagen die Fans im FCA-Forum:

Die FCA-Fans im Netz sind vorsichtig optimistisch. "Indigo6100" meint: "Wenn die Jungs die Leistung von Köln, Hamburg und Gladbach (...) auf den Platz bringen, könnte ein Unentschieden möglich sein, vielleicht sogar drei Punkte." Und fügt an: "Ich erinnere an das Spiel, als der FCA den Triple-Sieger FC Bayern geschlagen hat."

Mit seiner Meinung steht der Anhänger im Forum nicht allein da. "Wir können am Samstag den Klassenerhalt schaffen", schreibt auch der Benutzer "Exorzischt". Es gibt im Forum allerdings auch andere, negative Stimmen. So schreibt User "Male" sarkastisch, dass der FCA wie immer durch ein Tor von BVB-Stürmer Marco Reus verlieren werde und allenfalls gegen Hoffenheim noch die Chance auf Punkte habe.

"futbolista" fragt sich: "Seltsam, warum meint man immer, man hätte größere Chancen gegen Mannschaften, für die es um nicht mehr viel geht?"

Am Samstag bestreitet der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund das letzte Heimspiel der Saison. Und die Mannschaft muss punkten. Die Stimmung aber ist gut - und die Kampfbereitschaft scheint zu stimmen.

Wie es in den vergangenen Jahren schon Tradition war, werden die FCA-Fans zum letzten Heimspiel am Samstag im großen Tross gemeinsam zur WWK-Arena laufen. Ab 10 Uhr gibt es Kuchen und Getränke in der Rosenau, bevor die grün-weißen Anhänger dann um kurz vor 13 Uhr gemeinsam zum Stadion laufen, um ihr Team zu unterstützen.

Das sagen die Fans im BVB-Forum:

Das bevorstehende Spiel gegen Augsburg wird in Dortmund nahezu komplett überlagert von der Diskussion über die Zukunft von Trainer Thomas Tuchel. Letzten Samstag war bekannt geworden, dass es zwischen der BVB-Führungsetage und dem Trainer mächtig knistert. Fans spekulieren bereits, ob Lucien Favre Tuchel am Saisonende ablöst. User "jniklast" ist sich aber nicht sicher, ob der Schweizer nach Dortmund passt: "Ich bin bei Favre sehr skeptisch - weniger wegen seinen zweifellos guten sportlichen Fähigkeiten, aber ob er in diesem Umfeld erfolgreich sein kann?"

Ein paar Fans äußern sich bei "Schwatzgelb", der größten BVB-Fanplattform im Netz, aber dann doch zum Spiel in Augsburg. User Scrutinizer erwartet bis Saisonende nichts als Siege von seiner Mannschaft: "Es sind doch nur Augsburg, Werder und die Eintracht, die (...) muss ein Kader unserer Qualität putzen." Ein anderer Nutzer namens "Baffy" schreibt: "Samstag ist Augsburg, ich freue mich auf das Spiel."

Das sagen die Wettanbieter:

Geht es nach den Anbietern von Sportwetten, hat der FC Augsburg gegen Dortmund keine Chance. Für einen Augsburger Sieg gäbe es bei "bwin" eine Quote von 6,00, für einen Dortmunder Erfolg hingegen nur 1,48. Würde man fünf Euro auf den FCA setzten, könnte man dreißig Euro ausbezahlt bekommen.

Beim anderen großen Wettanbieter Tipico setzt man noch weniger Vertrauen in Augsburg. Dort liegt die Quote bei 6,5 für den FCA und 1,47 für den BVB. AZ