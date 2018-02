2018-02-27 20:14:04.0

Champions League Neue Anstoßzeit: Europas Fußball-Königsklasse beginnt noch früher

Die UEFA hat die Anstoßzeiten in der Champions League noch einmal verlegt. Ab der kommenden Saison sollen die frühen Spiele fünf Minuten früher als bisher beginnen.

Die Partien in der europäischen Fußball-Königsklasse werden ab der kommenden Saison dienstags und mittwochs um 18.55 Uhr und um 21 Uhr angepfiffen. Bislang begannen alle Spiele stets um 20.45 Uhr. Bei der Verabschiedung der Champions-League-Reform hatte die Uefa im Dezember 2016 noch 19 Uhr und 21 Uhr als Anstoßzeiten festgelegt.

Neue Anstoßzeit: UEFA lässt Champions League früher beginnen

Wie in der Europa League, in der donnerstags um 19 Uhr und 21.05 Uhr gespielt wird, ist aber offenbar ein Zeitfenster von 20 Minuten zwischen den Spielen notwendig.

ANZEIGE

Das grundlegende Format wird nicht geändert. Die Gruppenphase wird weiterhin mit 32 Teams in acht Gruppen bestritten. Modifiziert wurden aber die Quotenplätze für einen direkten Startplatz. Die vier besten Nationen (Spanien, Deutschland, England, Italien) in der Fünfjahreswertung stellen nun alle vier direkte Starter. Der Bundesliga-Vierte muss im August also nicht mehr in die Play-offs. (dpa)