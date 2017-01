2017-01-22 12:34:15.0

Kreis Augsburg Bei Zusmarshausen entsteht die modernste Stromtankstelle der Welt

Der Innovationspark an der Autobahnausfahrt Zusmarshausen soll Elektroauto-Fahrer anlocken - und nicht nur die. Was geplant ist. Von Manuela Bauer

In Zusmarshausen soll „die modernste Schnelllade-Tankstelle der Welt“ entstehen. Die ist nicht nur intelligent – die Zapfsäule weiß schon vorher, welches Elektroauto kommt und welchen Stecker es braucht –, sondern auch schnell, erklärt Diplom-Ingenieur Frank Steinbacher: In weniger als 15 Minuten wird der Akku so voll, dass der Wagen 500 Kilometer weit kommt. „Es gibt aber auf dem Markt noch kein Auto, das das kann“, gibt Steinbacher zu.

Doch die Entwicklung der Auto- und Akkubauer laufe auf Hochtouren. Und da will Zusmarshausen mitgehen: Direkt an der Autobahn baut die Firma Sortimo einen Innovationspark zur Elektromobilität. Mit einer gewöhnlichen Raststätte hat der Entwurf wenig gemeinsam. Zwar gibt es auch dort Parkplätze, Gastronomie und eine Tankstelle, aber das Umfeld ist ganz anders: Die Stromladestationen und die Gebäude fügen sich mit ihren geschwungenen Formen in die Landschaft ein, die Farben Grün und Weiß dominieren. Die Roth, die nebenan vorbeifließt und vor vielen Jahren begradigt wurde, soll renaturiert werden. Bürgermeister Bernhard Uhl sagt, Zusmarshausen wird so auch „ein schönes Eingangstor“ bekommen.

ANZEIGE

Die Idee hat sich gegen viele Konkurrenten durchgesetzt. Denn seit die A8 sechsspurig ausgebaut ist, ist das Interesse an dem Areal, das bisher noch eine landwirtschaftliche Fläche ist, groß. Es liegt schließlich verkehrsgünstig direkt an der Autobahnausfahrt. Auch Fast-Food-, Hotel- und Supermarktketten hatten deshalb schon bei der Gemeinde angefragt. Zum Zug kommt nun Sortimo. Der Fahrzeugausstatter hat seit 25 Jahren seinen Sitz genau gegenüber.

Innovationspark bei Zusmarshausen

Zwar produziert das Unternehmen vor allem Ausstattung für Nutzfahrzeuge, aber auch die Elektromobilität ist für die Firma, die in Zusmarshausen etwa 700 Mitarbeiter hat, nicht neu, betont Geschäftsführer Klaus Emler: Im vergangenen Jahr hat man ein Lastenfahrrad (ein E-Bike) entwickelt, auf dem Werksgelände soll bald eine elektrische Fahrzeugflotte fahren. Der Innovationspark sei nun „die logische Fortsetzung“.

Er soll aus drei Elementen bestehen: der Stromtankstelle, einem Restaurant und einem Forschungszentrum. Der Spatenstich für den ersten Abschnitt soll im Sommer sein. Dann werden zwölf Ladepunkte und ein Restaurant gebaut. Wenn alles läuft wie geplant, könnte dieser Teil im Frühjahr 2018 fertig sein, sagt Planer Frank Steinbacher. Später sollen zwölf weitere Ladestationen und ein Forschungszentrum dazukommen. Wer dieses Bürogebäude nutzen soll, ist allerdings noch nicht klar. Sortimo-Chef Emler denkt an die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung und hofft auf Interesse der Automobilindustrie.

Frank Steinbacher betont, dass es bei der Elektromobilität nicht nur um Autos geht. Wichtig sei der Antrieb zum Beispiel auch für die Zukunft der Logistikbranche. Auch darum könnte es im Zusmarshauser Innovationspark gehen. Und Klaus Emler fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Wenn alles gut geht, dann machen wir auch noch eine elektrische Schifffahrt auf dem Rothsee.“