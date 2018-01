2018-01-31 05:30:00.0

Hilfe A8: Das mulmige Gefühl fährt nicht mehr mit

Bei Einsätzen auf der Autobahn sind Adelzhausens Feuerwehrleute wieder optimal geschützt. Das wird immer nötiger. Von Carmen Jung

Ein mulmiges Gefühl ist zuletzt immer mitgefahren, wenn es zum Einsatz auf die Autobahn ging. Maximilian Senger, Aktiver bei der Feuerwehr Adelzhausen, sagt das ganz offen. Wie kritisch es werden kann, hat er erst vor Kurzem wieder erlebt. Auf dem Weg zum Unfallort, als sich der Verkehr schon leicht staute, überholte ein Autofahrer noch schnell das Feuerwehrfahrzeug und scherte vor ihm wieder ein. Der Feuerwehrmann am Steuer konnte einen Unfall nur verhindern, weil er geschickt auswich. Das schildert Kommandant Helmut Müller gestern im Feuerwehrhaus. Das Beispiel untermauert, wie wichtig es ist, für die Sicherheit der Feuerwehrleute im Einsatz zu sorgen. Die technischen Voraussetzungen dafür sind bei der Feuerwehr Adelzhausen nun wieder optimal.

Kommandant Müller kann wieder strahlen. Vor zwei Monaten war das noch anders. Er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Müller sorgte sich um die Sicherheit seiner Männer bei Einsätzen auf der A8, die bis weit in den Landkreis Dachau reichen. Denn es fehlte das passende Zugfahrzeug für den Verkehrssicherungsanhänger VSA (siehe Infokasten). Dabei steigen die Einsätze „stetig von Jahr zu Jahr“. 2016 waren es laut Müller 72 Einsätze auf der A8, im vergangenen Jahr schon 94. Seit Ende des Jahres aber steht wieder ein passendes Fahrzeug vor der Tür. Nachdem die Feuerwehr Anfang Dezember ihren Frust gegenüber unserer Zeitung formuliert hatte, ging alles ganz schnell. Landkreis und Kreisfeuerwehrführung suchten nach einer Lösung und fanden sie in Friedberg. Die Stadt verkaufte nach Adelzhausen für 5000 Euro ein gebrauchtes Löschfahrzeug der Feuerwehr Stätzling. In über 200 Arbeitsstunden haben es die Aktiven einsatzklar gemacht. Die Ausrüstung musste umgeladen und der Funk eingebaut werden. Auch die Beklebung passt nun.

Dazu kommt: Vor wenigen Tagen hat der Landkreis – termingerecht – einen neuen, 15000 Euro teuren Sicherungsanhänger liefern lassen. Er ist gegenüber dem 15 Jahre alten bisherigen Hänger technisch auf dem neuesten Stand. So lässt sich der Neue per Fernbedienung vom Führerhaus aus steuern. Kein Feuerwehrmann muss mehr aussteigen, bevor zum Beispiel eine Fahrspur abgeriegelt ist. Mit einem solchen VSA sind bereits die Feuerwehren Aichach, Dasing und Friedberg ausgestattet. Kühbach erhält ihn noch heuer für Einsätze auf der B300.

Landrat Klaus Metzger erinnert bei der Übergabe in Adelzhausen an die Schlagzeilen, die die Feuerwehr geschrieben habe. Zu Recht, wie er findet. Denn so rücke die Feuerwehr ins Bewusstsein der Bevölkerung. Alle seien in der Pflicht, die Kameraden zu schützen, die so wertvolle Arbeit leisteten. Denn die Aktiven hätten heutzutage „zunehmend mehr und zunehmend schwierigere Einsätze“ zu absolvieren, betont Metzger. Das untermauert die Statistik: Auf den 20 Autobahnkilometern im Landkreis hat es 2011, im ersten Jahr nach dem sechsspurigen Ausbau, 247 Unfälle gegeben. 2015 waren es 311 und ein Jahr später bereits 381 Unfälle. Es gelte, „Leib und Leben der Kameraden“ zu schützen, unterstreicht Metzger. Auch Kreisbrandrat Christian Happach betont: „Eigenschutz geht vor.“ Das sei gerade auf der, wie er sie nennt, „Hochgeschwindigkeitsautobahn“ wichtig. Happach hält dort inzwischen ein Tempolimit für sinnvoll.

Kommandant Müller und Vorsitzender Ludwig Dollinger rollen mit sichtlicher Freude den neuen Anhänger nach draußen, um ihn besser präsentieren zu können. „Eines der wichtigsten Teile für eine Autobahnfeuerwehr“, sagt Müller. Was die Lösung mit dem gebrauchten Zugfahrzeug anbelangt, betont er: „Manche Sachen werden schnell geregelt, alles andere warten wir jetzt ab.“ Bürgermeister Lorenz Braun hofft derweil, dass bald „das original Bundesfahrzeug vorne dran steht“. Und er betont mit Blick auf den Landrat: „Ihr habt nichts dafür gekonnt.“ Alle Verantwortlichen müssten nun „mitschieben beim Bund“, dass das neue Löschfahrzeug bald komme, so Braun.

Freude zeigt auch Feuerwehrmann Senger. „Die stehen hinter uns“, stellt er in Richtung Landkreis fest. Sobald die Rettungsleitstelle die Freigabe für das neue Gespann erteilt hat, können er und seine Kollegen das mulmige Gefühl zu Hause lassen, wenn es zum Einsatz auf die Autobahn geht.