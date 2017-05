2017-05-08 07:03:00.0

Bundestagswahl Aichacher CSU-Abgeordnete Iris Eberl steht auf Platz 33

Aichacher CSU-Abgeordnete ist damit auf der Landesliste besser platziert als vor vier Jahren. Ob sie im Parlament bleibt, hängt vom Abschneiden ihrer Partei ab. Von Christian Lichtenstern

Die Aichacher CSU-Bundestagsabgeordnete Iris Eberl steht auf Platz 33 der Landesliste der Christsozialen für die Wahlen im September. Die 58-jährige Studienrätin ohne eigenen Wahlkreis ist um acht Plätze nach vorne gerückt – gegenüber ihrer Ausgangslage 2013, als es von Platz 41 aus ins Rennen ging. Die Abgeordnete war der zweite Vorschlag der schwäbischen CSU für die Nominierung am Samstag in Germering (Kreis Fürstenfeldbruck).

Entscheidend für die Chancen von Listenkandidaten ohne eigenen Bundestagswahlkreis ins Parlament einzuziehen sind der Landeslistenplatz und natürlich das Abschneiden der Partei. Vor vier Jahren gewann die CSU alle Direktmandate in Bayern. Nur elf der insgesamt 56 Bundestagsabgeordneten erreichten deshalb über die Liste den Reichstag.

Eberl ist seit Jahren bei der Frauen-Union landesweit in führenden Positionen. Sie wäre im Herbst 2013 beinahe direkt in den Bundestag eingezogen und war dann eineinhalb Jahre lang erste Nachrückerin ihrer Partei. Im April 2015 folgte die frühere Lehrerin am Gymnasium in Aichach (Mathematik, Wirtschaft und Recht) dann auf Peter Gauweiler. Der hatte sein Bundestagsmandat und alle politischen Ämter im Dauerstreit mit Parteichef Horst Seehofer aufgegeben. Eberl ist in Berlin Mitglied des Europa- und des Petitionsausschusses.

Auf der Landesliste stehen zum einen Bewerber, die nicht für ein Direktmandat antreten und über die Zweitstimme den Einzug ins Parlament erreichen möchten. Zum andern sind Kandidaten aufgeführt, die sich zusätzlich zum Direktmandat auch über die Liste bewerben und bei einem guten Platz auch abgesichert sind, wenn sie sich in ihrem Wahlkreis nicht durchsetzen können.

Der Landkreis Aichach-Friedberg gehört zu zwei unterschiedlichen Bundestagswahlkreisen. Der größere Teil (16 Kommunen) ist Teil von Augsburg-Land. Acht Kommunen im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes (Baar, Pöttmes, Inchenhofen, Kühbach, Schiltberg, Aindling, Petersdorf und Todtenweis) sind Teil des Wahlkreises Donau-Ries. Der 2013 direkt gewählte CSU-Abgeordnete Hansjörg Durz (Augsburg-Land) ist in seinem Wahlkreis wieder nominiert und steht dazu auf Platz 39 der Landesliste. Der ebenfalls wieder als Direktkandidat antretende Ulrich Lange (Donau-Ries) ist dagegen nicht auf der Liste.