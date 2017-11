2017-11-08 20:02:00.0

Polizei Einbrecher suchen Betriebe heim

Unbekannte dringen in mehrere Gebäuden im Gewerbegebiet Dasing ein, erbeuten jedoch nur wenig. Das ist bei einem Einbruch in ein Sielenbacher Unternehmen anders Von Gönül Frey

Dasing/Sielenbach Das Dasinger Gewerbegebiet am Autobahnzubringer ist geradezu ein Lieblingsort für Einbrüche und Raubüberfälle. Immer wieder versuchen Kriminelle hier ihr Glück. In der Nacht auf Mittwoch wurde die Polizei nun schon wieder alarmiert. Außerdem wurde bekannt, dass bereits Ende Oktober bei einem Busunternehmen in Sielenbach eingebrochen worden ist.

Ein Dasinger Gewerbetreibender entdeckte gegen am Mittwoch um 3 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an einem Bettengeschäft in der Messerschmittstraße und rief die Polizei. Möglicherweise verscheuchte er dabei die Täter. Die Polizei konnte von diesen jedenfalls keine Spur mehr entdecken, obwohl sofort mehrere Streifen die Fahndung aufnahmen.

ANZEIGE

Die Beamten stellten laut Mitteilung jedoch fest, dass die Einbrecher gleich an mehreren Stellen ihr Glück versucht hatten. Über eine Aluleiter, die sie auf dem Anwesen fanden, waren sie bei einem Gebäude in den ersten Stock gelangt, hebelten dort ein Fenster auf und gelangten hinein. Hier durchsuchten sie die Büroräume. Danach begaben sie sich in das Erdgeschoss und verließen dort das Gebäude durch ein Fenster. Ihnen fiel laut Polizei nur wenig Münzgeld in die Hände.

Außerdem hatten die Täter auch versucht, die rückwärtige Tür des Bettengeschäftes aufzuhebeln, scheiterten aber an der Massivität. Deshalb schlugen sie die etwa zwei Quadratmeter große Schaufensterscheibe ein, durchwühlten die Büroräume, konnten aber auch hier nur wenig Münzgeld erbeuten.

Über eine Außentreppe gelangten die Einbrecher schließlich an anderer Stelle zu einer Wohnung im ersten Stock, dort hebelten sie ein Toilettenfenster auf und durchsuchten alles. Dort wurde bis jetzt noch kein Beuteschaden festgestellt. Insgesamt rund 3500 Euro beträgt der Sachschaden bei diesen drei Einbrüchen im Dasinger Gewerbegebiet.

Dass dort so viel passiert, führt Peter Zimmermann von der Friedberger Polizei auf die Lage an der Autobahn und der B300 zurück. „Du bist in alle Richtungen schnell weg, das ist der Anreiz“, findet er. Soweit es die personelle Situation zulässt, fährt die Polizei deswegen hier verstärkt Streife. Zimmermann würde in diesem speziellen Gebiet auch eine Videoüberwachung zur Abschreckung empfehlen.

Bisher noch keinen Zusammenhang konnte die Polizei zu einem vierten Einbruch herstellen, der ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch auf einem Aussiedlerhof bei Laimering passierte. Dort hat der Landwirt eine Halle als Lager für Bekleidung vermietet. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in die Halle, der Schaden liegt laut Polizei bei 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, muss durch den Geschädigten erst noch überprüft werden.

Schon vom 29. auf 30. Oktober ist in die Firmenräume eines Busunternehmens in der Lichtstraße im Sielenbacher Gewerbegebiet eingebrochen worden. Das teilte das Augsburger Polizeipräsidium gestern mit. Der Täter hebelte ein Fenster am Werkstattgebäude auf und gelangt so in die Büros. Dort flexte er offenbar mit firmeneigenem Werkzeug einen Tresor auf und nahm den Inhalt mit. Darunter war Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der Sachschaden ist mit 3000 Euro laut Polizei beachtlich.

Die Kripo Augsburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, was verdächtige Wahrnehmungen vor dem 29. Oktober anbelangt. Von Interesse seien auch Fahrzeuge, die in dem Gewerbegebiet normalerweise nicht parken oder Menschen, die sich in auffälliger Weise in Tatortnähe aufgehalten hätten. (mit jca)

Hinweise Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise zu den Vorfällen in der Gemeinde Dasing, 0821/323-1710. Im Fall Sielenbach ist die Kripo Augsburg, 0821/323-3810 Ansprechpartner.