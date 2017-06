2017-06-07 14:00:00.0

Soziale Medien Fußballfans freuen sich mit Pipinsried

Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung erreichen den Regionalliga-Aufsteiger zahlreiche Glückwünsche. Die Vorfreude auf das mögliche Duell mit den Löwen ist groß. Von Evelin Grauer

Der Aufstieg des FC Pipinsried in die Fußball-Regionalliga schlägt in den Medien und sozialen Netzwerken hohe Wellen. Der Artikel auf unserer Facebook-Seite über den sensationellen Erfolg erreichte bis Dienstagabend über 150.000 Personen. In Kommentaren drücken zahlreiche Schreiber ihren Glückwunsch für das Team aus dem Dachauer Hinterland aus.

Wie berichtet, hatte die Elf von Spielertrainer Fabian Hürzeler am Pfingstmontag das Relegationsrückspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen und damit den Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht. Schon kurz nach Schlusspfiff stand das Telefon beim Präsidenten des FCP nicht mehr still. Conny Höß war mit Rücksicht auf sein Herz zu Hause geblieben und verfolgte das Spiel übers Internet.

ANZEIGE

Rund 50 Telefonate hat der 76-Jährige seit Montagabend geführt. Die Gratulanten reichten vom Dachauer Landrat, Stefan Löwl, bis hin zu Manni Schwabl, ehemaliger Fußballprofi bei den Bayern, beim Club in Nürnberg und bei den Münchner Löwen. Der aktuelle Präsident der SpVgg Unterhaching bot laut Höß sogar an, dass die Pipinsrieder das mögliche Duell gegen die Löwen in Haching austragen könnten, um mehr Zuschauer ins Stadion zu bringen. Da Unterhaching den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat, wird die SpVgg in der kommenden Saison nicht zu den Pipinsrieder Gegnern zählen.

Wohl aber die Reserven des FC Bayern, des FC Augsburg, des FC Nürnberg, des FC Ingolstadt und nicht zuletzt vermutlich auch die abgestiegenen Münchner Löwen. Insbesondere auf das Duell mit dem TSV 1860 München scheinen sich viele der Fußballfans in der Region zu freuen. Ein Schreiber aus Vierkirchen (Kreis Dachau) kommentiert auf Facebook: „Jetz ham mas gschafft. Jetz fahr ma nach bibaschriad mitm radl zu 60.“ Ein anderer freut sich: „500 Seelendorf gegen 1859-1! Ist das geil.“ Auch ein weiterer Fan findet die künftigen Pipinsrieder Gegner offenbar sehr attraktiv: „FCA, FCN, FCB, 1860, usw. Wie geil ist das denn?“

Glückwünsche aller Art erreichten den FCP über unsere Facebook-Seite. Ein Vertreter des Bezirksligisten FC Lauingen teilt beispielsweise mit: „Herzlichen Glückwunsch an Conny Höß und seinen FC Pipinsried! Allergrößten Respekt für dieses Lebenswerk!“ Auch der TSV Gersthofen und das Sportgericht Bayern gratulieren dem Neu-Regionalligisten.

Neben all dieser Begeisterung gibt es jedoch auch einige kritische Töne, etwa zur Zusammenstellung der Pipinsrieder Erfolgsmannschaft. „Ein reicher ’Farmer’ kauft sich Fußball-Söldner zusammen“, heißt es da etwa. Oder: „Sensation? Mit Geld ist alles möglich.“

Dennoch überwiegt bei den meisten Kommentaren die ungetrübte Freude über das Team. „Stark Jungs! Weiter so“, wünschen sich offenbar viele unserer Facebook-Freunde.