2017-07-21 07:00:00.0

Pläne In Dasing kommt Kreisel Nummer drei

Krake an der Autobahn bei Dasing erhält „Gesellschaft“. Ein Kreisverkehr wird die beanspruchte Kreuzung bei Lindl ersetzen. Denn die Verkehrsbelastung nimmt weiter zu Von Carmen Jung

Aichach/Dasing Im nächsten Jahr kommt Kreisverkehr Nummer drei im Bereich der Autobahn bei Dasing. Ein solcher wird im Ortsteil Lindl die Kreuzung der beiden Kreisstraßen Richtung Laimering und Dasing samt Ampelanlage ersetzen. Damitsoll der Verkehrsknotenpunkt beim Autohof entlastet werden, an dem bereits 2010 täglich 7000 Fahrzeuge gezählt worden sind. Der Bauausschuss des Kreistags stimmte der Planung am Mittwoch zu. Die Kosten liegen bei einer knappen halben Million Euro.

Autofahrer, die von der Bundesstraße kommen und nach links in Richtung Laimering abbiegen wollen, kennen die Situation gut: Trotz Ampel gibt es häufig Wartezeiten. Die Kreuzung von AIC10 (Richtung Laimering) und AIC20 (Richtung Dasing) passt nicht mehr zur Verkehrsentwicklung an diesem Drehkreuz. Die Ampelanlage ist veraltet. Außerdem hat Dasing südlich der Autobahn das Gewerbegebiet „Paarwiesen“ ausgewiesen. Es muss an die Kreuzung angebunden werden. Bereits im Herbst hatte der Bauausschuss deshalb die Vorentscheidung getroffen: Die Kreuzung wird nicht mit Abbiegespuren ergänzt, sondern mit einem Kreisel komplett umgestaltet. Damit geht ein Wunsch der Dasinger in Erfüllung.

Ein weiterer „Krake“, wie der Kreisverkehr zum nördlichen Autobahnanschluss auf Höhe des Bauernmarktes im Volksmund heißt, entsteht bei Lindl zwar nicht. Dem kleineren „Bruder“ am südlichen Autobahnstrang Richtung München steht der Neue indes kaum nach. Wie Manfred Fischer vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Leipheim erklärte, wird er mit 45 Metern Außenradius genau so groß angelegt. Die Ein- und Ausfahrradien werde man großzügig gestalten, erklärte der Planer mit Hinweis auf den Lastwagenverkehr.

Dessen Anteil am Gesamtverkehr betrug bereits vor sieben Jahren sechs bis sieben Prozent und er nimmt weiter zu. Die Planung ist deshalb so ausgelegt, dass selbst die berühmten Giga-Liner, die überlangen Lastwagen, problemlos „kreiseln“ können.

Berücksichtigt werden außerdem barrierefreie Übergänge für Fußgänger, die auch Sehbehinderten gerecht werden. Die Bushaltestellen beidseits der Aichacher Straße werden ebenfalls behindertengerecht angelegt, versicherte Fischer.

Über die Wintermonate soll die Maßnahme ausgeschrieben und nächstes Jahr gebaut werden. Etwa 50000 Euro übernimmt die Gemeinde Dasing, die zum Beispiel den Gehweg der Messerschmittstraße anbinden lassen will. Bis zum Stichtag 1. September wird der Förderantrag bei der Regierung von Schwaben eingereicht. In Aussicht gestellt ist ein Zuschuss von 250000 Euro.

Restlos aufgelöst werden kann der „markante Verkehrsknotenpunkt“, wie ihn Peter Wenhardt, Sachgebiet Tiefbau im Landratsamt, bezeichnete, mit dem dritten Kreisel aber noch nicht. Ursprünglich sollte die Zufahrt zur Autobahn in Richtung München gleich mitverbessert werden. Angedacht ist dafür ein so genannter Bypass. Laut Wenhardt sind die Pläne wegen eines Krankheitsfalles im Staatlichen Bauamt Augsburg ins Stocken geraten. In diesem Fall muss außerdem die Autobahndirektion Südbayern mit ins Boot geholt werden. Eine Abstimmung war bislang nicht möglich. Deshalb werden diese Pläne nach hinten geschoben.