2018-01-18 15:30:00.0

Gemeinderat Kühbach Moor profitiert von der Photovoltaik-Anlage

Kühbacher stimmen Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark Unterbernbach“ auf einem Teil einer rund 3,4 Hektar großen Fläche entlang der Bahnlinie zu. Gutachten geben grünes Licht. Von Gerlinde Drexler

Anders als von der Gemeinde Kühbach erwartet fiel das Gutachten für den Bau einer Freiflächenfotovoltaikanlage bei Unterbernbach aus. Der Gutachter bewertete das Projekt sogar als positiv für den Moorboden des Grundstückes. Der Solarpark soll auf einem Teil einer rund 3,4 Hektar großen Fläche entlang der Bahnlinie entstehen. In seiner Sitzung am Dienstag befasste sich der Gemeinderat Kühbach mit dem Entwurf für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Unterbernbach“ und stimmte ihm zu.

Wie berichtet, plant das Unternehmen Sonnenenergie AIC eine Freiflächenfotovoltaikanlage mit rund 8700 Modulen. Sie soll auf einer Fläche von knapp 2,3 Hektar entlang der Bahnlinie westlich von Unterbernbach entstehen. Die Leistung der Anlage soll zwischen 1,7 und 2,3 Megawatt liegen. Für den Betreiber ist es nach dem Solarpark in Obergriesbach und der Anlage zwischen Großhausen (Markt Kühbach) und Walchshofen (Stadt Aichach) die dritte Freiflächensolaranlage, die er angeht.

Bedenken hatte die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt angemeldet, weil das Grundstück als Moorboden kartiert ist. Bürgermeister Johann Lotterschmid war deshalb zunächst nicht davon ausgegangen, dass die Fläche bedenkenlos zu nutzen ist. Er regte in einer früheren Sitzung an, die Planung zu beenden und dem Unternehmen die Kosten für die Expertise zu sparen.

Ein vom Betreiber trotzdem in Auftrag gegebenes Gutachten eines Geologen gab nun jedoch Entwarnung. Der Moorkörper und die Solaranlage seien gegenseitig verträglich, heißt es in dem Gutachten. Zu dem Schluss kam auch das Landesamt für Umwelt (LfU), das das Gutachten im Auftrag der Naturschutzbehörde prüfte. „Es spricht nichts dagegen“, fasste der Bürgermeister zusammen.

In rund 20 Zentimeter Tiefe fängt laut dem Geologen das Niedermoor an, das sich aus dem Grundwasser speist. Die Solaranlage sei sogar eine Chance für das Moor, wieder wachsen zu können, so der Gutachter. Seinen Vorschlag, den Moorboden durch Schließen der im Boden liegenden Drainagerohre wieder zu vernässen, griff der Antragsteller auf. Das Unternehmen habe probeweise im Dezember die Rohre geschlossen, teilte Lotterschmid dem Gemeinderat mit. Klappt es mit dem Anstauen des Grundwassers, kann die Ausgleichsfläche direkt auf dem Grundstück unter den Modulen verwirklicht werden.

Die Module sollen nicht höher als 3,20 Meter werden. Außerdem wird das Projekt von einer ökologischen Bauleitung betreut werden. Eine rund 1,3 Hektar große Fläche entlang der Kreisstraße soll nach wie landwirtschaftlich genutzt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Bebauungsplans für das Sondergebiet Fotovoltaikanlage zu. Einen Monat lang werden die Pläne im Rathaus ausliegen.

Ebenfalls einen Monat lang werden die Pläne für den Bebauungsplan „Sportgelände an der B300“ zu sehen sein. Wie berichtet, plant der TSV Kühbach eine Verlegung der Tennisplätze an die Schrobenhausener Straße auf das Gelände des Sportparks und den Anbau eines Tennisheims. Der Anregung des Kreisbaumeisters, die Höhenunterschiede zwischen den Tennisplätzen als begrünte Böschungen auszugleichen, stimmte der Gemeinderat zu. Die fehlende Ausgleichsfläche wird die Gemeinde über das Ökokonto zur Verfügung stellen.

Zwei Projekte unterstützt der Erholungsgebieteverein Augsburg (EVA) mit einem 40-prozentigen Zuschuss. Das ist zum einen die Erneuerung der Fußgängerbrücke über die Paar bei Haslangkreit. Für knapp 50000 Euro beauftragte der Gemeinderat damit Firma Hofberger in Unterbernbach. 40 Prozent der Kosten für die Stahlkonstruktion, also rund 20000 Euro, übernimmt EVA. Ebenfalls 40 Prozent gibt es von EVA für die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Wasserwachthaus am Radersdorfer See. Die Malerarbeiten im Außenbereich sowie an den öffentlichen Toiletten, die zusammen rund 9000 Euro kosten, übernimmt die Gemeinde. Abzüglich des EVA-Zuschusses. Von den rund 12000 Euro, die die Innenrenovierung kostet, gibt der Markt die Hälfte des von EVA gezahlten Zuschusses dazu. Den Rest muss die Wasserwacht tragen. Ebenso die Kosten für den Stromanschluss, der rund 5700 Euro kostet und von EVA ebenfalls bezuschusst wird.