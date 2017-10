2017-10-29 11:00:00.0

Verkehr Poststeig soll sicherer werden

Das Bauamt beginnt ab sofort mit der Vorplanung für die Staatsstraße 2047.

Seit langem hoffen Autofahrer, dass die Staatsstraße 2047 ausgebaut wird. Ihr schlechter Zustand sowie die starken Steigungen und engen Kurven zwischen dem Petersdorfer Ortsteil Axtbrunn und Baar am sogenannten „Poststeig“ stellen große Gefahrenpunkte dar. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko trafen sich einer Mitteilung zufolge die Bürgermeister von Petersdorf, Pöttmes und Baar, Dietrich Binder, Franz Schindele und Leonhard Kandler, im Staatlichen Bauamt Augsburg. Dort wurde über Lösungen diskutiert.

Aktuell ist die Staatsstraße 2047 nicht in der ersten Dringlichkeitsstufe des Ausbauplans enthalten. Die Initiative der Gemeinden, einen Radweg an der Staatsstraße zu bauen, könnte wie berichtet deren Ausbau beschleunigen. Da Radweg und Straßenführung zusammenpassen müssen, wäre ein Ausbau durch das Staatliche Bauamt aus wirtschaftlichen Gründen zu rechtfertigen.

Der Bau des Radwegs könnte in Sonderbaulast durch die Kommunen erfolgen. Dann wäre der Mitteilung zufolge eine Förderung von bis zu 80 Prozent möglich. Tomaschko: „Da die Gemeinden Petersdorf und Baar sogenannte ,Räume mit besonderem Handlungsbedarf’ sind, könnte somit eine möglichst hohe Förderquote begründet werden.“

Das Staatliche Bauamt will nun eine Planung für den Radweg und den Ausbau der Straße in Auftrag geben. Auf Basis der Vorplanung, die im Frühjahr 2018 beginnen soll, wird dann das weitere Vorgehen besprochen. (AN)