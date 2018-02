2018-02-11 21:05:00.0

Fasching Umzug: Petrus bekommt Post aus Zell

Beim Umzug ziehen 30 Gruppen durch das närrische Dorf. Es geht um die geplatzte Jamaika-Koalition und die Rente. Von Gerlinde Drexler

Ausgelassen singen und tanzen gestern die Besucher des Faschingsumzugs in Griesbeckerzell (Stadt Aichach). Obwohl Petrus heuer nasskaltes Wetter geschickt hat. Ehrenumzugspräsident Gerold Tausend verspricht, deswegen einen Beschwerdebrief an den Wettergott zu schicken. Die Besucherzahlen leiden etwas unter dem ungemütlichen Wetter. Die Stimmung im närrischen Dorf nicht. Zell macht seinem Namen als Faschingshochburg wieder alle Ehre.

Grüne, gelbe oder schwarze Haare haben die Besucher. Sie haben sich als Supermann, Hexe, Frosch oder Bauarbeiter kostümiert. Andreas und Heidi Heiß aus Odelzhausen sind als Rentner gekommen, die auf der Suche nach einem „Pflegeplatz Ballermann“ sind. Die beiden Faschingsfans haben daheim einen ganzen Kostümfundus, aus dem sie schöpfen können. Beim Zeller Umzug sind sie seit Jahren Stammgast.

Die Gastls aus Harthausen bei Friedberg waren früher, als die Kinder noch klein waren, öfter dabei. Diesmal sind sie vor allem nach Zell gekommen, weil die Tochter auf einem der Wagen mitfährt. „Früher waren die Faschingwagen noch kleiner und griabiger“, also gemütlicher, findet Richard Gastl. Heute gehe es vor allem um „Vollgas Musik“.

Eine, die ganz ohne Musik auskommt, ist Anni Ulber, Urgestein des Zeller Faschings. Gerold Tausend, der zusammen mit Lukas Naßl den Umzug moderiert, zieht den Hut vor den Einfällen der Zellerin. Heuer hat sie für ihr weitschwingendes Kleid das Motto FC Bayern gewählt. Obwohl sie gar kein Fußballfan ist, wie sie verrät. „Ich habe das nur gemacht, weil mir die Farben und das Logo so gut gefallen.“

Der Saum des langen Kleides saugt sich mit Wasser voll

Bodenlang ist das Kleid, das Carola Steiner zum Motto Mittelalter trägt. Die 20-Jährige wird beim Umzug auf dem Wagen der Feuerwehr Langweid mitfahren. Der Saum des Kleides hat sich mit Wasser vollgesaugt. Damit die Schuhe nicht auch durchweichen, habe sie wasserfeste angezogen, erzählt sie.

30 Gruppen, davon neun Fußgruppen, ziehen dieses Jahr durch das närrische Dorf. Angeführt vom Zeller Narrenschiff. Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern, die gewaltige Bulldogs für ihre hohen Umzugswagen brauchen, setzt das Prinzenpaar der Paartalia Aichach auf Nostalgie. Ihr Wagen wird von einem alten Eicher-Traktor gezogen. In einer Burg aus Legosteinen sitzen die Mitglieder des Stopselclubs Eisingersdorf und Obelix von der Jugend Derching lässt den Zaubertrank nicht aus den Augen. Die Schlümpfe der Red Bulls aus Zell freuen sich, dass sie schon Handyempfang haben. In Zell werde das noch länger dauern, waren sich die blauen Gestalten sicher.

Moderator Tausend erinnert an die Anfänge des Zeller Faschings, als zwei Kostümierte mit ihren Leiterwagen durch den Ort zogen. „Ganz Zell stand Kopf“, erinnert er sich und schiebt gleich noch eine Anekdote nach: die von der ersten Fahrt des Narrenschiffes Richtung Aichach. Das erlitt damals schon in Sulzbach Schiffbruch und musste rückwärts wieder nach Zell gezogen werden. Ein Jahr später dampfte es dann aber unfallfrei nach Aichach und legte so den Grundstein für den Zeller Umzug.

Rund 5000 Euro investierte die Faschingsgesellschaft heuer in Süßigkeiten, die die Teilnehmer verteilen. Kinder und sogar Erwachsene stehen mit Taschen, Beuteln, Schirmen oder Bauarbeiterhelmen bereit, um die Bonbons aufzusammeln. Bürgermeister Klaus Habermann, der den Umzug wie immer von einem Balkon aus verfolgt, bietet sich „ein imposantes Bild“. Zell sei die absolute Faschingshochburg in der Region, stellt er fest.

Und Zweiter Bürgermeister Helmut Beck ist stolz, wie sich der Faschingsumzug entwickelt hat. Beck fühlt sich dem närrischen Treiben emotional verbunden, weil er vor vielen Jahren selbst als Organisator dabei war.