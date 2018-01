2018-01-15 17:59:05.0

Basketball-Bezirksliga Aichach hält die Punkte fest

TSV-Korbjäger siegen im Spitzenspiel gegen Wemding und verteidigen Platz zwei. Dennis Stancu stellt die Weichen, während der Rückkehrer erneut ausfällt. Von Sebastian Richly

Die Basketballer des TSV Aichach sind weiter in der Erfolgsspur. Im Spitzenspiel der Bezirksliga schlugen die Paarstädter den direkten Konkurrenten TSV Wemding mit 67:59 und revanchierten sich so für die Hinspielniederlage. Für das Team von Trainer Marius Stancu war es bereits der sechste Sieg in Folge. Der Coach war am Ende zufrieden: „Wir haben zwar nicht unser bestes Spiel gemacht, aber wir haben gegen einen starken Gegner gut dagegengehalten und am Ende verdient gewonnen.“

Die Aichacher starteten nach Maß in diese so wichtige Begegnung. Dennis Stancu zeigte mit zwei Dreier gleich einmal, was er drauf hat. Die Aichacher ließen sich vom furiosen Start täuschen und verloren ihre Treffsicherheit bald wieder. So blieb der Gegner dran und ging sogar mit einer knappen Führung ins zweite Viertel (14:16). Der knappe Rückstand der Aichacher hatte auch noch nach der Halbzeit bestand (31:33). Nach dem dritten Viertel waren dann die Paarstädter knapp vorne (49:48). Diesen Vorsprung gaben sie im Schlussviertel nicht mehr aus der Hand und zogen davon. „Sorgen habe ich mir keine gemacht. Wir hätten höher führen können, haben aber unsere Würfe nicht getroffen. Die Quote war bei unter 50 Prozent“, so Stancu.

Schon besser agierte sein Team in der Verteidigung. Druckvoll und mit Manndeckung über den ganzen Platz wollte der Trainer spielen lassen. Dass funktionierte größtenteils. Nur den Center der Gäste bekamen die Aichacher anfangs nicht in den Griff: „Das war unsere Schwachstelle heute. Wir haben ihn dann öfters gedoppelt, das hat besser funktioniert.“ Stancu, dem dieses mal zehn Spieler zur Verfügung standen, wechselte durch. Anton Oksche löste Yevgeniy Pilipenko unter dem Korb ab und Philipp Kolb zeigte seinen Teamkollegen, wo der Korb hängt. Kolb kam am Ende auf zehn Punkte. Bester Werfer war diesmal der stark aufspielende Dennis Stancu. 16 Punkte standen beim Sohn des Trainers am Ende auf der Habenseite. Darunter waren insgesamt drei Dreier. Außerdem traf er alle seine drei Freiwürfe. Weniger erfolgreich waren die etatmäßigen Topscorer. Konstantin Dwaliawili kam auf neun und der gesundheitlich angeschlagene Alex Eberlein auf sieben Punkte.

Eine überzeugende Vorstellung bot Henoch Nya-Ekombo. Der Aufbauspieler kam auf 14 Zähler und war der Lenker im Aichacher Spiel: „Er ist so wichtig für die Mannschaft. Im Hinspiel hat er uns schmerzlich gefehlt.“ Das hatte auch der Gegner erkannt, der Nya-Ekombo überhart anging. „Die Schiedsrichter haben teilweise nicht mal auf Foul entschieden. Einmal hat er sogar ein Knie in die Rippen bekommen“, ärgerte sich Marius Stancu. Noch mehr aufgestoßen hat ihm die erneute Verletzung von Nya-Ekombo. Eine Schwellung am Fuß macht einen Einsatz am kommenden Wochenende beim TV Augsburg II unmöglich.

Doch wirklich Sorgen macht sich Stancu nicht. Beim Topspiel am 3. Februar gegen den TSV Sonthofen wird der Aufbauspieler aller Voraussicht wieder dabei sein.

TSV Aichach D. Stancu (16), Nya-Ekombo (14), Kolb (10), Dwaliawili (9), Eberlein (7), Oksche (6), Urun (2), Ngome (2), Klein (1), Plipenko