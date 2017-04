2017-02-07 06:30:00.0

Basketball Aichach läuft dem Gegner davon

Schnelle TSV-Spieler drehen zum Ende der Partie auf und feiern so einen klaren Auswärtssieg beim SSV Schrobenhausen III. Am Sonntag steht ein wichtiges Duell an. Von Evelin Grauer

Aichach/Schrobenhausen Wie im Hinspiel benötigten die Basketballer des TSV Aichach am Sonntag wieder einen unwiderstehlichen Endspurt, um den SSV Schrobenhausen III zu besiegen. Am Ende feierte das Team von Marius Stancu einen deutlichen 90:73-Auswärtssieg in der Bezirksliga.

Dabei waren es zunächst die Gastgeber, die den Ton angaben. Insbesondere Winfried Amann ärgerte den TSV mit seinen Drei-Punkte-Würfen. Da Schrobenhausen immer wieder von außen erfolgreich war, stellte Stancu zu Beginn des zweiten Viertels auf Manndeckung um. „Wir spielen selten Manndeckung, aber diesmal war es nötig“, betonte er.

Der Erfolg sollte sich nach und nach einstellen. Während Aichach das erste Viertel noch mit 21:23 verlor, holte es im zweiten Viertel ein 24:24 und gewann die beiden folgenden Abschnitte mit 17:12 und 28:14. Der Schlüssel zum Erfolg war für Trainer Stancu die Verteidigung. So konnten die großen und erfahrenen Heimspieler gestoppt werden. Zudem kam den Paarstädtern laut Stancu entgegen, dass vier Schrobenhausener Spieler im vierten Viertel mit vier Fouls vorbelastet waren. Obwohl die Hausherren mit neun Akteuren antraten, sprachen sie selbst von einem ersatzgeschwächten Team.

Aichach hatte acht Spieler zur Verfügung. Zur Freude des Trainers sogar auch Adrian Winkler, der diesmal nicht beruflich verhindert war. Ein letztes Mal zuschauen musste aufgrund seiner Sperre Henoch Nya-Ekombo. Bester Werfer war diesmal Konstantin Dwaliawili, der 26 Punkte erzielte, gefolgt von Paul Klobe mit 22 Punkten. Neben der konzentrierten Abwehrleistung gab die Schnelligkeit der Aichacher Spieler den Ausschlag für den Sieg. Auch auf die Kondition seiner Spieler kann sich der Coach verlassen. Und auf die Stimmung in der Mannschaft. „Wir sind ein Team, keiner lässt den anderen im Stich“, so Stancu. Nach einigen Alleingängen zu Beginn hätten die Spieler schnell eingesehen, dass dies an diesem Tag nicht funktioniere.

Nach dem Erfolg gegen den Tabellensechsten hat Aichach als Tabellenvierter weiterhin vier Punkte Rückstand auf den VfL Buchloe. Dieser liegt als Tabellenzweiter auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Will Aichach Buchloe aber noch abfangen und den direkten Wiederaufstieg schaffen, ist nicht nur ein Sieg gegen das Team Pflicht. Das Stancu-Team ist dann auch auf Schützenhilfe der anderen Mannschaften angewiesen und darf selbst nicht mehr verlieren. Am kommenden Sonntag um 17 Uhr ist der VfL Buchloe zu Gast beim TSV Aichach in der Grundschule Aichach-Nord.

Stancu geht es dabei in erster Linie darum, die 61:80-Niederlage aus dem Hinspiel in Buchloe wettzumachen. „Damals haben wir überhaupt nichts getroffen. Wir hatten einen ganz schlechten Tag und der Gegner hat das eiskalt ausgenutzt“, erzählt er. Der Trainer hofft darauf, dass er am Sonntag personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann.

Außerdem hofft er, dass die Aichacher Spieler bei dieser wichtigen Partie wieder von vielen heimischen Zuschauern unterstützt werden. „Das haben sie sich verdient“, sagt der Trainer.

TSV Aichach Dwaliawili (26), Klobe (22), Eberlein (17), Winkler (12), Kolb (4), Ngome (4), Oksche (3), Stancu (2).