Tischtennis Aichacher Jugendteams überzeugen

TSV-Nachwuchs hat gleich mehrere Titel vor Augen. Ehemalige Nationalspielerin wird Trainerin

Auf eine erfolgreiche Hinrunde blicken die Tischtennisspieler des TSV Aichach zurück. Neben den Männern zeigten auch die Frauen und die vielen Jugendlichen in sieben Mannschaften gute Leistungen. Neu dabei im Trainerstab ist die ehemalige russische Nationalspielerin Valentina Kaprov. Zusammen mit Matthias Löw und Sandra Brugger kümmert sie sich in Zukunft um das Jugendtraining.

Aichachs erste Mannschaft startete mit vier Siegen furios in die 2. Bezirksliga, doch dann musste das Team mehrere knappe Niederlagen einstecken. Beste Aichacherin war Beate Andraschko mit einer Bilanz von 16:5 Spielen. Auch die junge Alexandra Miesl überzeugte (12:4). In der Rückrunde gilt es nun die 2. Bezirksliga zu halten. Derzeit liegt das Team auf Rang sieben der Tabelle.

II Optimal läuft es dagegen für die zweite Frauenmannschaft in der 1. Kreisliga Dillingen-Donau-Ries. Das Team gewann alle acht Partien recht deutlich und liegt unangefochten an der Tabellenspitze. Zu den Topspielerinnen der Liga gehören alle vier Aichacherinnen. Die beste Bilanz weist Karin Haberer mit 16:1 vor.

Mit einem Endspurt sicherte sich das erste Mädchenteam den zweiten Platz und steigt somit zur Rückrunde von der 2. Bezirksliga in die 1. Bezirksliga auf.

II Zufrieden kann auch das zweite Mädchenteam sein. Die vier Mädels behaupteten am Ende der Vorrunde Platz vier.

Wacker geschlagen hat sich das dritte Mädchenteam in ihrer ersten Saison. Leider sprangen nur ein Sieg in der Vorrunde und am Ende Platz sieben heraus.

I Erfahrungen sammelte das erste Jungenteam im ersten Bezirksligajahr. Da das Team nur selten komplett war, sprang am Ende lediglich Platz vier heraus. Überragender Spieler der Liga war Daniel Konrad mit 20:1 Spielen. In der Rückrunde spielt man nun in einer Bezirksliga-Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

II Eine gute Leistung bot das zweite Jungenteam in der 1. Kreisliga Nord. Das Team liegt aktuell punkt- und satzgleich mit dem SV Nordendorf auf Platz eins der Tabelle. Im direkten Duelle trennte man sich mit 7:7. In der Rückrunde wollen die Jungs sich dann absetzen.

III Auch das dritte Jungenteam kann mit Platz vier mehr als zufrieden sein. Die TSV-Jungs schlossen mit 10:6 Punkten nach dem Aufstieg sogar positiv ab.

Auf sich aufmerksam gemacht hat das vierte Jungenteam. Das Team liegt mit 15:3 Spielen auf Platz zwei der Liga. (bdra)