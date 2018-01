2018-01-11 18:30:50.0

Hallenfußball Aichacher Nachwuchs jubelt zu Hause

Bei den Hallentagen in der Paarstadt sind 90 Nachwuchsteams dabei. BCA schlägt sich gut.

Zehn Fußball-Altersklassen zwischen vier und 16 Jahren mit insgesamt 90 Jugendmannschaften waren bei den Aichacher Hallentagen am Start. Gespielt wurde beim Fußballnachwuchs an sieben Turniertagen mit Rundumbande. Die Verantwortlichen freuten sich über die gut besuchten Turniere, sodass die Aichacher Hallentage auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

F2-Jugend Der Jahrgang 2010 eröffnete die Turniertage. Hier gewann der TSV Rain, gefolgt vom TSV Schiltberg und dem TSV Inchenhofen.

F1-Junioren Wie bei der F2 holte sich der TSV Rain den ersten Platz ohne Gegentor vor einer sehr spielstarken Truppe vom TSV Pöttmes. Dritter wurde der SV Obergriesbach. Das BCA-Team hatte kein Glück, in der Vorrunde unterlag man im letzten Gruppenspiel in der letzten Spielminute 0:1 und landete auf dem vierten Platz. Am Ende stand für den BCA Platz sieben zu Buche.

G-Junioren Großer Jubel beim BC Aichach. Bereits in der Vorrunde waren die G1-Bambinis nicht zu schlagen und erzielten ein Torverhältnis von 11:1. In einem spannenden Finale sicherte sich der 2011er-Jahrgang mit 2:1 den Titel gegen die SG Obergriesbach/Griesbeckerzell. Die SG Klingen / Mauerbach wurde Dritter, der SC Oberbernbach Vierter. Bei der G2 gewann der FC Starnberg vor dem SC Oberbernbach, der BCA wurde Vierter.

E-Junioren Verrückt ging es in der U11 zu. Aufgeteilt in zwei Gruppen starteten die Gastgeber schlecht. Das Team des BCA steigerte sich aber und unterlag erst im Finale dem TSV Kühbach. Dritter wurde der TSV Hollenbach.

D1-Junioren Mit drei knappen Niederlagen landete der BCA am Ende auf Platz neun. Turniersieger wurde die DJK Ingolstadt.

D2-Junioren Bei der D2 traf der BC Aichach bereits in der Gruppenphase auf den späteren Finalgegner TSG Stadtbergen. Nach dem Sieg im Neunmeterschießen im Halbfinale gegen den SV Steingriff unterlag der BCA im Finale mit 0:1.

C2-Junioren In der Gruppenphase noch ungeschlagen musste sich der BCA erst im Halbfinale geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei gewann der TSV Kühbach. Turniersieger wurde der SV Ingolstadt/Hundszell.

B-Junioren Zum Abschluss der Aichacher Hallentage gaben die B-Jugendlichen nochmals richtig Gas. Der BCA trat mit zwei Teams an und holte sich neben dem Turniersieg auch den dritten Platz. Ungeschlagen mit vier Siegen zog das Team BCA I ins Halbfinale ein und bezwang seine Kameraden mit 3:0. Im Finale triumphierte man mit einem 4:2 über die SG Klingen/Mauerbach. (zm)