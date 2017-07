2017-07-01 09:38:00.0

Fußball Aindling zum Aufgalopp gegen Gundelfingen

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison ist der Kader des TSV nahezu komplett. Am Sonntag geht es gegen einen alten Bekannten. Wo Trainer Roland Bahl den Hebel ansetzen will. Von Johann Eibl

Zwei Wochen noch - dann werden bereits die ersten Punkte in der Landesliga Südwest vergeben. Der Toto-Pokal dient dazu quasi als Aufgalopp. Für die Fußballer des TSV Aindling bedeutet das: Sie starten am Sonntag mit einem Heimspiel in diesen Wettbewerb. Um 17 Uhr geht es gegen den FC Gundelfingen.

Von einem Lieblingsgegner zu sprechen, wäre sicher etwas vermessen. In den bisherigen sechs Duellen in der Landesliga setzte sich der TSV nur einmal durch. Beachtlich war zudem der erste Test der Gundelfinger, als sie gegen Bayernligist Ansbach gleich mit 5:1 die Oberhand behielten. Vergessen dürfte damit die vergangene Saison aufseiten der Gäste sein, die in der Bayernliga Süd Letzter wurden und sich nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder in der Klasse der Aindlinger finden. TSV-Trainer Roland Bahl kennt den Gegner: „Das ist sicher eine gute Mannschaft.“ Er kann diesmal auf ein großes Aufgebot bauen, nachdem alle Kicker spielberechtigt sind. Noch kein Thema wird Daniel Ritzer sein, der nach seinem Muskelbündelriss erst mit dem Lauftraining begonnen hat und wohl erst in zwei Wochen eine echte Alternative darstellt. Ansonsten wird der Coach in erster Linie auf die Kandidaten bauen, die in den meisten Trainingseinheiten präsent waren. Das bedeutet mit anderen Worten: David Englisch, Wolfgang Klar und Julian Mayr müssen sich vorerst hinten anstellen und ihre läuferischen Defizite beheben.

Die Kaderplanungen in Aindling sind weitestgehend abgeschlossen. Sven Wernberger darf nächste Woche wieder richtig trainieren, nachdem ihm nach seiner schlimmen Verletzung ein Nagel entfernt wurde. „Dann ist der Sven sicher wieder ein Thema“, sagt Bahl, der bis auf weiteres Florian Peischl den Vortritt lassen muss. Ein Fragezeichen steht nach wie vor hinter Alexander Lammer. Er ist derzeit der 20. Feldspieler. Je nachdem, wo er künftig als Lehrer tätig ist, entscheidet sich seine fußballerische Zukunft.

Den Pokal stufen die Aindlinger keinesfalls als lästige Pflichtaufgabe ein. „Wir versuchen, die nächste Runde zu erreichen“, erklärt Bahl. Dann wäre der Sieger aus der Partie zwischen Nördlingen und Rain der Gegner. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht die Mannschaft laut Coach „mehr Zug, mehr Power und eine andere Mentalität als in den ersten beiden Testspielen“. Bahl kennt das Problem: „Wir geben zu leicht Tore ab. Und die guten Phasen nutzen wir zu wenig aus. Da müssen wir den Hebel ansetzen.“ Nachdem zuletzt im Training die Fitness im Vordergrund stand, darf man gespannt sein, wie die erste Standortbestimmung gegen den Klassenkameraden ausfallen wird.