2017-10-19 00:05:25.0

Jugendfußball Aindlinger U19 kommt zweimal zurück

Auch die B-Junioren des TSV sind erfolgreich. A-Jugend der SG Hollenbach/Petersdorf entfernt sich von den Abstiegsplätzen

Während die Aindlinger U19 einen wichtigen Sieg feierte, kassierte Ecknach die erste Pleite. A-Jugend der SG Hollenbach/Petersdorf befreit sich, während die U17 weiter auf den ersten Sieg warten muss.

TSV Aindling

ANZEIGE

Schon nach acht Minuten geriet der TSV gegen Kottern in Rückstand. Trotzdem hätte Aindling ausgleichen oder sogar in Führung gehen können. Großchancen wurden im Minutentakt vergeben. Als Erstes wurde ein von Noah Baum abgefeuerter Schuss mit Mühe gehalten und nach einer Ecke köpfte Robert Schneider knapp übers Tor. Philipp Mauritz scheiterte mit einem Schuss aus 14 Metern am gut haltenden Torwart. Bis zur Pause blieb es trotz intensiver Bemühungen bei der schmeichelhaften Gästeführung. Nach einem verlorenen Ball im Mittelfeld vergaben die Gäste das 0:2. Nun legte die Elf von Trainer Wolfgang Nuspl einen Zahn zu und drängte vehement auf den Ausgleich. Dieser gelang in der 70. Minute durch Noah Baum, der nach Zuspiel von Emanuel Zach das Leder im langen Eck versenkte. Der eingewechselte Christoph Eigner stand in der 84. Minute goldrichtig, als er aus vier Metern zum Führungstreffer einschoss. Einen Freistoß von Markus Sauer verlängerte Christoph Eigner mit dem Kopf zum letztendlich verdienten 3:1 für Aindling.

Die U17 überzeugte bei der DJK Hochzoll läuferisch und kämpferisch. Auf einem kleinen Platz, auf dem es rauf und runter ging, konnten sich die TSV-Kicker drei Punkte erkämpfen. Kurz nach Anpfiff gab es aber nach einem Konter die kalte Dusche mit dem 1:0 für die Augsburger. Nach etlichen Pfosten- und Lattentreffern bekamen die Aindlinger eine Ecke, die von Mathias Aichele geschlagen wurde. Über Umwege kam Elias Hagenmüller an den Ball und versenkte die Kugel im linken unteren Eck (28.). Direkt nach der Pause ging Hochzoll durch einen Freistoß in Führung. Nur wenig später versenkte Aindlings Kapitän Jakob Erdle einen Freistoß im linken oberen Eck zum erneuten Ausgleich. Kurz darauf wurde Alexander Bauer zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß schoss Manuel Wenk am linken Pfosten vorbei. Der TSV gab nicht auf und kam doch noch zum 3:2-Siegtreffer. Mark Rottbauer konnte die Abwehr mit einen Lupfer in den Laufweg von Mathias Aichele überwinden. Aichele hämmerte den Ball in die Maschen zum viel umjubelten Siegtreffer für die Aindlinger. (70.). (tom)

C1-Junioren TSV – FC Ehekirchen 3:0

Tore Gregor Gädcke, Philip Bauer, Eigentor

D-Jugend TSV – TSV Friedberg 4:4

Tore Louis Holland, Thomas Sauer, Alexandros Parlow Johannes Münch

E1-Jugend TSV – Obergriesbach 3:4

E2-Jugend TSV – TSV Inchenhofen 0:7

F1-Jugend TSV – VFL Ecknach 3:0

Tore Paul Rott (3)

TSV Dasing

Eine 1:4-Heimniederlage kassierte der TSV gegen den SV Hammerschmiede in der Kreisliga Augsburg. Bereits zum Seitenwechsel lag man mit 0:3 im Rückstand. Fabio Gastl traf nach einer Stunde zum 1:3.

Einen Teilerfolg verbuchte der TSV in Rehling. Gegen die SG Affing/Rehling konnte das Team um Schlussmann Marc Baumgärtner ein 0:0 erkämpfen.

D-Junioren FC Stätzling – TSV 3:1

Tore Valentin Gilg (2), Luis Grabmeier

E-Junioren FC Gundelsdorf – TSV 5:0

F-Junioren TSV Merching – TSV 3:7

VfL Ecknach

Für die U19 gab es beim 0:5 beim TSV Göggingen die erste Pleite nach fünf Siegen zum Saisonauftakt. Durch ein druckvolles und passsicheres Spiel brachten die Hausherren die Ecknacher Hintermannschaft immer wieder in Verlegenheit. In der 25. Minute hätte der VfL aber in Führung gehen können. Nach einem Konter schoss Josef Reiner am rechten Pfosten vorbei. Dennis Handloser mit zwei Freistößen hatte ebenso die Möglichkeit zur Führung. Nachdem die Gögginger auch mehrere Chancen liegen ließen, setzte Lukas Wagner zu einem Solo an und wurde von Göggingens Torwart gelegt. Leider nagelte Christian Wagner den Ball an den linken Pfosten. Ein Torwartpatzer von Baris Özkan eröffnete dann den Gögginger Torreigen. Von da an spielte nur noch die starke Heimelf. (ebe)

Sg Hollenbach/Petersdorf

Durch einen wichtigen 5:2-Erfolg bei Türkspor Augsburg konnte sich die SG Hollenbach/Petersdorf erstmals von den Abstiegsrängen der Kreisliga Augsburg entfernen. Bis zum Seitenwechsel wog die Partie hin und her, schnell lag die SG durch Vitus Reich vorne (2.), dann die Hausherren (10./34.), ehe die Gästetruppe von Coach Marco Richter den Bock kurz vor der Pause durch Patrick Högg (2:2/36.) und Marco Buchner (3:2/42.) wieder umstieß. Diesen Vorsprung gaben die Gäste nicht mehr aus der Hand, legten durch eine couragierte Vorstellung nach dem Wechsel sogar nach. Abermals Högg (62.) sowie Jeremy Resech schraubten das Ergebnis auf 5:2 hoch.

Immer noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis wartet die U17. Unter der Woche unterlagen sie im Nachholspiel dem SV Hammerschmiede mit 1:4 (SG-Torschütze Julian Lang), am Samstag setzte es gegen den TSV Kühbach eine 2:5-Niederlage. Die SG bemühte sich, nach dem frühen Rückstand zurückzukommen, vergab aber beste Tormöglichkeiten. Kurz vor der Pause erhöhte Kühbach per Foulelfmeter auf 2:0 und zog nach dem Seitenwechsel auf 5:0 davon. Kilian Schöller und Yannick Wiest betrieben Ergebniskosmetik. (mika)

C-Juniorinnen TSV Bissingen – SG 0:5

Tore Franziska Utz (2), Madeleine Lindermeir, Ilva Seitz (2)

C-Junioren SG – SG Ottmaring 2:0

Tore Elias Ruisinger, Jonas Lidl

TSV Kühbach

Mit einem 6:0-Erfolg kehrte der TSV Kühbach vom Gastspiel bei der JFG Region Burgheim zurück. Die Kühbacher Tore schossen Stefan Stöckl und Johannes Hofmann, die je doppelt trafen, sowie Julian Lapperger und Florian Rauch. (möd-)

TSV Pöttmes

B-Jugend TSV - Mühlried/Steingriff 1:4

Tor Isuf Kelmendi

C-Jugend TSV - (SG) AffingRehling 2 10:1

Tore Albin Krasniqi (3), Niklas Gamperl (2), Milan Mester (3), Alin Man, 1 x Unbekannt

D2-Jugend TSV 2 - SGKlingsmoos 2:4

Tore Payiman Norze, Mario Hiesener

E1-Jugend TSV - SG Untermaxfeld 12:3

Tore Silas Brunner (4), Mario Hiesener (5), Vincent Laxhuber (2), Fabio Wegner

E2-Jugend SV Steingriff II – TSV II 0:5

F1-Jugend TSV - SC Mühlried 7:0

Tore Philipp Oswald (3), Gabriel Prummer (2), Simon Schaff, Maximilian Riedelsberger (prch)