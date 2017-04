2017-04-06 00:04:55.0

Jugend-Fußball Aindlinger U19 nutzt ihre Chancen nicht

In Stätzling verliert die A-Jugend des TSV trotz Führung noch mit 1:4. Ecknach dreht Rückstand in einen ungefährdeten Sieg

Sowohl die U19 des TSV Aindling als auch des TSV Dasing kassierten Niederlagen. Ecknach war dagegen siegreich.

BC Aichach

C-Junioren Gersthofen - BCA 0:15

Tore Luis Fischer (5), Can Rachid (3), Gergö Borvendeg (3), Hasan Dal (2), Alket Nrecaj (2) (zm)

TSV Aindling

Mit 4:1 verlor der TSV in Stätzling. Die Gastgeber hatten den Sieg verdient, obwohl Aindling nicht chancenlos war. Besonders in Halbzeit eins ließen sie die Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen. In der 34. Minute vergab Tobias Jusczak die Chance zur Führung. Markus Sauer erzielte dann sogar die Aindlinger Führung. Kurz vor der pause dann der Ausgleich. In der 60. fiel das 2:1 für Stätzling und bis zur 80. dann sogar 4:1. Zwei Treffer fielen nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen.

Beim Tabellenzweiten SG Merching/Mering fuhr der TSV ein 4:1 ein. Die beruhigende 4:0-Führung schossen Jakob Erdle, Sascha Meyer, Elias Haggenmüller und Fabian Kogelmann heraus. In der Schlussphase mussten sie nur noch den Anschlusstreffer hinnehmen. (tom)

C-Junioren TSV – Mühlried 1:1



F2-Jugend TSV - SV Steingriff 8:4 Tore Pauli (6), Ihlyas (2).

TSV Dasing

Mit 0:3 verlor Dasing beim TSV Rain. Auf dem ungewohnten Kunstrasen kassierten die Dasinger unmittelbar vor dem Seitenwechsel den ersten Gegentreffer. Dasing bemühte sich redlich und setzte alles auf eine Karte. In den Schlussminuten wurde man dann klassisch ausgekontert.

Die U17 verlor gegen den Tabellenzweiten TSG Augsburg in einer umkämpften Begegnung mit 0:2. Im ersten Spielabschnitt waren die Spielanteile ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel erwischte die TSG den besseren Start und ging in der 46. Minute per Foulelfmeter mit Führung. In der Schlussphase kassierten die Dasinger den zweiten Gegentreffer. (r.r)

C-Junioren TSV Merching – TSV 1:3

Tore Karl Wieke, Maximilian Wiesner, Niklas Kormann.

D-Junioren TSV – SV Mering 4:1

E-Junioren TSV – Eurasburg/Rinn. 2:7

F-Junioren TSV – Wulfertshausen 5:6

VfL Ecknach

Bei der SG Meitingen kam der VfL nur schwer in die Partie. Bereits nach zehn Minuten mussten die Gäste den Rückstandhinnehmen. Einen Eckball von Timo Burgstaller köpfte Roman Huber zum verdienten Ausgleich ins Netz. Nach einem Foul an Daniel Zakari verwandelte Thomas Egen den fälligen Strafstoß. Zwei Treffer von Thomas Egen sorgten für den Endstand.

Gegen Ligaprimus Stätzling ging der VfL in der 11. Minute durch Jonas Ettner in Führung. Diese währte nur bis zur 18. Minute. In der Folgezeit erhöhten die Gäste auf 1:3. (ebmo)

SG Hollenbach/Petersdorf

Nach dem Auftaktsieg gab es diesmal ein 0:0 gegen die JFG Neuburg II. Die Hollenbacher lieferten gegen die offensivstarken Gäste eine kämpferische Glanzleistung ab und verdienten sich den Punkt.

Überhaupt nicht rund lief es für U17 in Halbzeit eins beim TSV Kühbach. Erst eine Leistungssteigerung bescherte dem Tabellenführer einen 4:0-Erfolg. Patrick Högg und Marco Buchner waren doppelt erfolgreich. (mika)

C2-Junioren TSV – Kissing 1:4

Tor Ben Rupprecht

SG Klingen/Mauerbach

E1-Junioren WF – BC Aichach 4:1

Tore Vinzent Breitsameter (2), Noah Kreutmeyer, Johannes Koppold

TSV Pöttmes

F2-Junioren Rehling - TSV Pöttmes 2:2

Tore Prummer, Riedelsberger.

E1-Junioren Berg im Gau - TSV 2:6

Tore Andreas Vogl (2), Matthias Schaff (2), Mario Hiesner, Payiman Norze

E3-Junioren TSV - Berg im Gau 2 1:6

Tor Simon Riepold

D-Junioren Rain III - TSV Pöttmes 0:0

C-Junioren BC Aichach II - TSV 0:8

Tore Felix Mayr, Lukas Hopf, Lukas Karmann, Albin Krasniqi, Stefan Stöckl (2), Michael Kriegl (2)

B-Junioren TSV - Rennertshofen 6:1

Tore Mersad Fakic (2), Nico Pallmann (3), Quirin Großhauser (prch)

TSV Rehling

F-Junioren Rehling - Pöttmes 2:2

Tore Benediklt Hörmann

E-Junioren Rehling - TSV Kühbach 3:1 Tore Fabio Chiapperini (2), Sebastian Kitz

C-Junioren Rehling - Weilachtal II 1:4

Tor Steffen Egger (at)