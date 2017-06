2017-06-27 19:22:00.0

Fußball Ecknach betritt in der Bezirksliga Neuland

Der VfL spielt nach der Meisterschaft in der Kreisliga nun erstmals in Schwabens höchster Spielklasse. Wie das Team um Mario Schmidt und Florian Fischer die Aufgabe angeht und was die Ziele für die Saison sind. Von Sebastian Richly

Die Vorfreude auf die erste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte war beim Trainingsauftakt des VfL Ecknach spürbar. Neben den erfahrenen Kräften aus der Meistersaison um das Spielertrainerduo Mario Schmidt und Florian Fischer, tummelten sich auf dem Trainingsplatz vor allem viele junge Spieler.

Denn beim VfL setzt man auf den eigenen Nachwuchs. Gleich neun Jugendspieler stoßen zum Kader. Wirklich neu sind sie aber nicht, denn bereits in der vergangenen Saison trainierten sie bei den Erwachsenen mit, sagt Johannes Erbe, Vorsitzender Spielbetrieb: „Wir setzen auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und den vielen hungrigen Eigengewächsen.“ Das habe gleich für eine lockere Stimmung gesorgt. Am Konzept wird also festgehalten, das Duo Schmidt/Fischer geht in seine vierte Spielzeit in Ecknach.

Die Euphorie ist groß, denn auch die A-Junioren holten in der Kreisklasse den Titel (siehe Bericht oben). Aufgrund der starken Jugendarbeit habe der VfL auch auf die ganz großen Neuzugänge verzichten – mit Michael Eibel (DJK Gebenhofen) und Tobias Jusczak (A-Junioren TSV Aindling) sind nur zwei Akteure wirklich neu. Auch im Tor setzt der VfL auf die beiden eigenen Keeper David Selig und Hannes Helfer. Der bisherige Stammtorwart Richard Schwarzer tritt wieder in den Stand-By-Modus und steht nur in Ausnahmefällen zur Verfügung. Bis auf den angeschlagenen Elias Sultani sowie die Urlauber Philipp Elbl, Thomas Lindermeir, Thomas Egen und Simon Schreier waren zum Trainingsstart alle Mann an Bord. Mit der Bezirksliga betreten die Ecknacher absolutes Neuland. Ausgerechnet in seinem 50. Jahr geht der VfL in Schwabens höchster Spielklasse an den Start und darf sich auf Derbys gegen Adelzhausen und Hollenbach freuen.

Konzentriert gehen Johannes Erbe und sein Team die Aufgabe an: „Viele Vereine in der Bezirksliga sind uns komplett unbekannt. Sowohl die Mannschaft als auch die Anhänger freuen sich auf die neue Herausforderung.“ Der VfL gehe mit einer guten Portion Respekt an die Sache heran. „Aber wir haben keine Angst vor den Gegnern“, lässt Erbe wissen. Beim Saisonziel stapelt der Aufsteiger aber tief: „Das kann nur der Klassenerhalt sein. Wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben, sind wir zuversichtlich“, so Erbe. Los geht das Abenteuer Bezirksliga am 29./30. Juli mit der Partie beim Mitaufsteiger FC Horgau. Highlight im Vorbereitungsplan des VfL wird das Trainingslager vom 7. bis 9. Juli in Kuchl (Salzburger Land) werden.

Neuzugänge Tobias Jusczak (TSV Aindling) , Michael Eibel (DJK Gebenhofen), Stefan Hörl, Daniel Zakari, Mario Lasnig, Maximilian Weirich, Jonas Arendt, Philipp Elbl, Thomas Lindermeir, Thomas Egen, Simon Schreier (alle eigene Jugend)

Abgänge Alexander Richter (beruflich in Berlin), Rachad Bamario (SC Oberbernbach), Maximilian Eisner (SV Obergriesbach), Michael Birnbaum (TSV Friedberg)

Testspiele

VfL – Kissing (Sa., 1. Juli, 17 Uhr)

VfL – Oberalting (So., 9. Juli, 17 Uhr)

VfL – Aindling (Di., 11. Juli, 19 Uhr)

TSV Dinkelscherben – VfL (So., 22. Juli, 17 Uhr)