2017-07-18 00:03:01.0

Fußball Ecknach kommt aus dem Jubeln nicht mehr raus

Bei der Aichacher Stadtmeisterschaft verteidigt der Favorit auf den heimischen Plätzen seinen Titel. Im Finale bezwingt der Bezirksligist den Kreisligisten BC Aichach. Auch beim AH-Turnier ist der Gastgeber nicht zu schlagen Von Hans Eberle

Es ist das Jahr des VfL Ecknach. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga dürfte sich das Team nun auch noch über die Titelverteidigung bei der Aichacher Stadtmeisterschaft freuen. Rund 300 Zuschauer waren zum Finale gegen den BC Aichach gekommen.

Am Samstag waren die Gruppenspiele angesagt. Bereits in diesen konnten sich die Zuschauer von der Qualität der einzelnen Mannschaften überzeugen und in jedem Spiel wurden mindestens zwei Treffer erzielt. In zwölf Spielen gab es insgesamt 50 Tore zu bejubeln, was einen Schnitt von über vier pro Spiel ergibt. Besonders erfreulich war, dass die Teams das Turnier auch zum Einsatz vieler junger Spieler nutzten. In der Gruppe A setzte sich der Kreisligist BC Aichach gegen die Konkurrenz aus Oberbernbach, Klingen (beide Kreisklasse) und der VfL II durch. In der Gruppe B war Ecknach nicht zu schlagen. 4:0 (gegen Türkspor Aichach), 5:0 (gegen die SG Mauerbach) und 4:1 (gegen SC Griesbeckerzell) lauteten die klaren Ergebnisse.

Während die Spielzeit der Gruppenspiele nur einmal 45 Minuten betrug, ging es bei den Finalspielen am Sonntag über die volle Spieldistanz. Mit einem 4:0-Sieg im Lokalderby gegen die Wanderfreunde Klingen sicherte sich die SG Mauerbach den siebten Platz. Obwohl Klingens Trainer Andy Rappel bis vor Kurzem noch den Gegner trainierte, fand sein Team kein Mittel gegen die überlegenen Mauerbacher. Max Mair, Stefan Fürst (Elfmeter) und zweimal Marco Fürst trafen für das siegreiche Team. Die höheren Kraftreserven bei Türkspor Aichach gaben den Ausschlag in der Entscheidung um Platz fünf gegen die zweite Ecknacher Garnitur. Florian Egen glich die Führung aus. Für Türkspor trafen Arsim Kadiroli und Hüseyin Köprücü.

Besonders eng ging es im Spiel um Platz drei zu. Nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit musste ein anschließendes Elfmeterschießen über den Sieger entscheiden. Erst der zehnte Elfmeter brachte die Entscheidung, als Griesbeckerzells Christoph Sturm an SCO-Keeper Alexander Tschmir scheiterte. 6:5 hieß es am Ende für den Kreisklassisten. Von einem Klassenunterschied der beiden Teams war nichts zu sehen. Simon Reiner sorgte für die Führung des Kreisligisten. Den Ausgleich schoss Samuel Peters.

Mit einem knappen 1:0 verteidigte der VfL Ecknach seinen Stadtmeistertitel gegen den großen Rivalen BC Aichach. Beide Teams trafen sich auf Augenhöhe und vor allem in der ersten Halbzeit stellten die Gäste aus Aichach die agilere Mannschaft. Sie waren schneller am Ball, schalteten schneller um und hatten die besseren Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel hatten die Aichacher durch David Burghard und Thomas Fuchsberger zwei weitere gute Möglichkeiten. Der VfL war nun aber präsenter und fand zurück ins Spiel.

Langsam stieg der Druck aufs Aichacher Tor. Andreas Manhard schoss aus zwölf Metern über das BCA-Gehäuse. Zehn Minuten später dieselbe Situation bei einem Angriff über die linke VfL-Seite, als er nach Zuspiel von Mario Lasnig wieder völlig frei war und diesmal sicher zur Führung einschoss. Der BCA drängte auf den Ausgleich, doch VfL-Keeper Hannes Helfer war nicht zu bezwingen.

Der VfL Ecknach gewann auch bei der AH. Er löste damit den Titelverteidiger SC Griesbeckerzell ab. Seit 2008 gewannen die Ecknacher das Turnier zum fünften Mal. Ein überschaubares Teilnehmerfeld von fünf Mannschaften, wobei der VfL Ecknach zwei Teams stellte, kämpfte in diesem Jahr um den Stadtmeistertitel. Der SC Oberbernbach und die Wanderfreunde Klingen sagten ihre Teilnahme aus Spielermangel kurzfristig ab. In jedem Spiel fiel mindestens ein Treffer, den höchsten Sieg holte sich der SC Griesbeckerzell gegen den VfL II mit 6:0.

Das einzige Unentschieden (2:2) gab es zwischen Ecknach II und dem BC Aichach. Beide Teams lagen am Ende auch punktgleich auf Platz vier und fünf der Tabelle, nur getrennt durch das bessere Torverhältnis. Souverän und ohne Punktverlust spielte das Team I des VfL Ecknach. Mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen und einer Tordifferenz von 10:2 Toren jubelte das Team am Ende über den Sieg.