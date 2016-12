2016-11-23 05:15:00.0

Leichtathletik Gersthofer Silvesterlauf vor dem Aus

Die Leichtathletik-Abteilung des TSV sieht keine Chance für eine Zukunft nach der 50. Auflage. Was der Wegfall des Laufs für Aichach bedeuten könnte Von Johann Eibl

Während allerorten Stadt- und Firmenläufe wie Pilze aus dem Boden schießen, droht dem Gersthofer Silvesterlauf das Aus. Am letzten Tag des Jahres 2016 steht die 50. Auflage dieser Traditionsveranstaltung, die jedes Jahr rund 1500 Läuferinnen und Läufer in die Lechstadt lockt, auf dem Programm. Dann soll Schluss sein. Die Leichtathletikabteilung des TSV Gersthofen sieht keine Chance, den Lauf fortzuführen.

Die Organisatoren und das Helferteam sind in die Jahre gekommen. Seit rund zwei Jahrzehnten steht Andreas Stahl zusammen mit Willi Eßt an der Spitze des Teams, das jedes Jahr den Silvesterlauf in Gersthofen organisiert. Bei der Mitgliederversammlung der Leichtathletikabteilung des TSV Gersthofen äußerte sich Stahl zur Zukunft der traditionsreichen Veranstaltung: „Es ist definitiv so: Der Willi Eßt und ich werden keinen 51. Silvesterlauf beantragen, weil das ganze Gremium aufhört.“ Dann machte er eine kleine Einschränkung: „Wir machen Zeitnahme weiter, aber nicht für eine kommerzielle Veranstaltung.“ Auch Nina Probst, die wiedergewählte Abteilungsleiterin, äußerte sich in klarer Form: „Wir als Abteilung werden keinen Silvesterlauf mehr ausrichten. Nachdem vom TSV Gersthofen und der Stadt niemand die Hand gehoben hat, wird es von dieser Seite keinen Silvesterlauf mehr geben.“

Die Entscheidung dürfte auch im Wittelsbacher Land Bedauern auslösen. Schließlich kamen Jahr für Jahr weit über 1000 Teilnehmer nach Gersthofen und die Zuschauerzahlen an der Strecke und in der Arena waren ebenfalls beachtlich. Auch Josef Lechner kann sich mit dem Gedanken keineswegs anfreunden, dass in wenigen Wochen der Schlusspfiff zu hören sein wird: „So was verstehe ich nicht, dass man so ein gutes Geschäft aufgibt. Ich würde es bedauern; es wäre wirklich schade.“ Der Vorsitzende des LC Aichach ist quasi ein Kind dieses Laufs. In den Jahren 1974, 1975 und 1978 gewann er dort, seither schaut er regelmäßig zu: „Ich fahre auch heuer hin.“ Er hätte erwartet, dass die Stadt Gersthofen aktiv wird, um eine Fortsetzung der Veranstaltung zu ermöglichen.

Könnte das Aus für den Silvesterlauf Auswirkungen auf den Dreikönigslauf in Aichach haben? „Das könnte sein“, glaubt Lechner, früher ein Klassemann über 3000 Meter Hindernis, „dass der eine oder andere sagt: Ich mache mit beim Dreikönigslauf, wenn es den Silvesterlauf nicht mehr gibt. Aber ich würde mir wünschen, dass es dort weitergeht.“ Besteht auch in Aichach die Gefahr, dass am 6. Januar kein Rennen mehr stattfindet, weil es an Mitarbeitern fehlt? Lechner schüttelt den Kopf: „Zumindest derzeit nicht. Aber ich weiß nicht, wie das weitergeht. Wir haben immer die gleichen Helfer, schon allein deshalb, weil es am einfachsten ist.“ Eine Verjüngung in seinem Team, die in Gersthofen offensichtlich misslingt, könnte sich Josef Lechner als sinnvoll vorstellen.

In Gersthofen ist zwar wohl das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber vermutlich das vorletzte. Jetzt liegt es an der Führung des Vereins, das Ende offiziell zu bestätigen. Leichtathletik-Abteilungsleiterin Probst denkt bereits an die Ära nach dem Silvesterlauf. Es sei denkbar, dass die Leichtathletik-Abteilung in zwölf Monaten einen eigenen Beitrag beschließen werden, um das finanzielle Defizit auszugleichen, das durch den Wegfall der Veranstaltung entsteht.

Mit Jürgen Taryne stimmte auch der Kassenwart auf das Ende dieses Events ein, nachdem er zunächst viel Zeit investiert hatte, um eine Zukunft für den Silvesterlauf zu schaffen: „Aus der Sicht von uns ist es das Beste zu sagen: Lieber machen wir mit dem 50. Lauf Schluss, und zwar geordnet.“ Seine Begründung: „Die ältere Generation bricht weg, die jüngere kommt nicht nach. Wir haben alle unsere Mitglieder schriftlich oder per E-Mail verständigt.“ Hinrich Habenicht, der Präsident des TSV Gersthofen, äußerte sich bei der Versammlung nicht zum Silvesterlauf.

Die Wahlen der Leichtathletik-Abteilung brachten keine Veränderung: 1. Abteilungsleiterin Nina Probst, Vertreter Josef Liepert und Bianca Hoch, 1. Kassierer Jürgen Taryne, 2. Kassierer Hans Jedelhauser, Sportwartin Helga Taryne und Pressewart Johann Eibl.