2017-10-22 02:33:00.0

Fußball-Kreisliga Kampf um den Halbzeit-Titel

Der Tabellenzweite Affing empfängt im Derby Griesbeckerzell zum Topspiel. Pöttmes kann sich gegen Gerolsbach die Hinrundenkrone aufsetzen. Rehling in Petersdorf. Von Sebastian Richly

Bald ist Halbzeit bei den Fußballern der Kreisliga Ost. Am Wochenende steht das Hinrundenfinale auf dem Programm. Um den Titel des Halbzeitmeisters kämpfen noch vier Teams. Unter anderem der FC Affing, der es am Sonntag um 15 Uhr mit dem SC Griesbeckerzell zu tun bekommt.

Keine leichte Aufgabe für die Elf des Trainerduos Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh. Einerseits musste der Tabellenzweite bei der 3:6-Niederlage beim BC Aichach die Tabellenführung abgeben, andererseits kommen die Zeller mit viel Selbstvertrauen zum Derby an die Frechholzhauser Straße. Vier Siege fuhr das Team von Spielertrainer Metin Bas zuletzt in Folge ein. Darunter auch der 2:1-Erfolg beim Spitzenreiter TSV Pöttmes. Der Coach weiß, warum es nach einer zwischenzeitlichen Krise mit vier Partien ohne Sieg, nun wieder richtig rund läuft: „Die Trainingsbeteiligung ist super. Die Stimmung ist gut und jeder kämpft für den anderen.“

Hinzu kommt, dass auch die Defensive der Zeller wieder stabiler steht. In den vergangenen vier Partien gab es nur zwei Gegentore. Gegen den so offensivstarken SSV Alsmoos-Petersdorf stand hinten die Null. Die starke Verteidigung war schon in der Vorsaison das Prunkstück der Zeller. Bas macht aber deutlich. „Das fängt schon vorne an. Wir arbeiten als Mannschaft sehr gut gegen den Ball. Da sind auch unsere Stürmer beteiligt“, so der ehemaliger Affinger Trainer und Spieler. Trotz seiner Vergangenheit an der Frechholzhauser Straße, ist die Partie für Bas nichts Besonderes: „Ein Spiel, wie jedes andere auch. Na ja, ich erwartet einen heißen Schlagabtausch und ein Spiel auf hohem Niveau.“ So wie schon in der vergangenen Spielzeit. In Affing gewannen die Zeller mit 1:0, im Rückspiel revanchierte sich der FCA mit einem 2:1-Erfolg auf fremden Platz, wodurch der SCG aus dem Aufstiegsrennen war. „Was da los war, zählt jetzt nicht mehr. Es geht wieder bei Null los“, so Bas, der seinem Team vor dem Spitzenspiel keinen Druck machen will. „Affing steht unter Zugzwang und muss gewinnen. Wir können befreit aufspielen. „Wir haben Respekt, aber keine Angst.“ Den würde Bas gerne einen Dreier an seiner alten Wirkungsstätte entführen. „Egal wie der Gegner heißt, wir wollen immer gewinnen.“

Mit einem Punkt könnte der 34-Jährige aber ebenfalls Leben. Er weiß, worauf es gegen den Tabellenzweiten ankommen wird: „Das ist ein sehr guter Gegner. Wir müssen mehr Zweikämpfe gewinnen und mehr Laufen als Affing, so einfach ist das. Dann haben wir eine Chance.“ Auf die Tabelle schaut der Zeller Coach dabei aktuell noch nicht. „Wir wollen bis zur Winterpause möglichst viele Punkte sammeln, alles andere ist zweitrangig.“

Gleiches gilt auch für den Tabellennachbar SSV Alsmoos-Petersdorf. Der Fusionsklub möchte bis zum Winter ebenfalls möglichst viele Punkte sammeln, um sich einen Vorsprung in dieser so engen Liga zu erarbeiten. Nach drei Niederlagen in Folge gelang zuletzt ein 1:0-Erfolg in Gerolsbach. Am Sonntag geht es ab 15 Uhr gegen den TSV Rehling. Das Team von Trainer Sebastian Kalkbrenner stoppte zuletzt den Negativtrend mit einem glücklichen Sieg gegen Schlusslicht Berg im Gau. An der Hohenrieder Straße wird die Aufgabe aber deutlich schwieriger werden. Im vergangenen Jahr schickte Petersdorf die Gäste aus Rehling mit einer 6:0-Packung nach Hause. Brisanz verspricht auch das Duell zwischen Rinnenthal und Aichach. Pöttmes kann die Halbzeitmeisterschaft gegen Gerolsbach klar machen.