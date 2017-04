2017-04-29 00:05:43.0

Kellerduelle im Mittelpunkt

Fußball-A-Klasse:Derby in Adelzhausen

In der A-Klasse Aichach richtet sich der Fokus auf das Tabellenende. Dort kommt es zum absoluten Abstiegsderby, wenn der Tabellenletzte BC Adelzhausen II (13 Punkte) den Vorletzten TSV Mühlhausen (16 Punkte) am Römerweg erwartet. Für Beide ist die Partie richtungsweisend. Für die zweite Garnitur des Bezirksligisten käme eine erneute Heimniederlage dem Abstieg gleich. Mit einem Heimerfolg könnte man den Klassenverbleib sichern. Die Geib-Schützlinge aus Mühlhausen stehen ebenfalls unter Zugzwang. Ein Auswärtsserfolg würde die prekäre Lage der Mühlhauser etwas verbessern.

Ebenfalls noch nicht im gesicherten Mittelfeld befindet sich die Reserve des Kreisligisten VfL Ecknach. Mit 20 Punkten hat sich die Truppe um Spielertrainer Frank Lasnig auf dem elften Tabellenplatz eingenistet. „Wir brauchen schon noch ein paar Punkte, um in der kommenden Saison sicher in der A-Klasse vertreten zu sein.“ Dann aber nicht mehr mit dem 48-jährigen Allrounder. „Ich werde zum Saisonende aufhören in Ecknach, da die Vereinsführung andere Pläne hat“, sagt er. Lasnig will sich in Ecknach mit dem Klassenerhalt ver-abschieden. „Das ist unser gemeinsam erklärtes Ziel.“ Sein Problem: Ihm steht kein eingespieltes Team zur Verfügung. Erst kurz vor dem Spieltag kann er sich Gedanken machen, in welcher Formation man den Spieltag bestreitet wird, so auch am Wochenende, wenn man zum Tabellennachbarn TSV Schiltberg reist. Mit Florian Hoffmann und Benedikt Blaufuß fehlen ihm in Schiltberg zwei bewährte Kräfte. Große Bedeutung misst beim TSV Schiltberg Abteilungsleiter Martin Kistler dem Spiel zu.

ANZEIGE

Bereits am Samstag eröffnet Spitzenreiter BC Aresing den 21. Spieltag. Zuhause erwartet man die Sportfreunde Bachern, die mit einem 3:2-Erfolg gegen den SV Hörzhausen ihre Negativserie von sechs Pleiten endlich beendeten. In Aresing ist die Truppe von Coach Frank Mazur aber dennoch Außenseiter. Zum Derby erwarten am Sonntag die Friedberger Ostler den Tabellenzweiten TSV Merching. Mit 43 Punkte haben diese sieben Zähler Vorsprung auf die Verfolger. Der FC Laimering/Rieden hat Türkspor Aichach zu Gast. Der SV Hörzhausen tritt Zuhause gegen den TSV Weilach an und die SG Mauerbach erwartet den FC Tandern. (r.r)