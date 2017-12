2017-12-18 00:04:05.0

Handball-Bezirksoberliga Nach der Pause auf und davon

Die Männer des TSV Aichach werden im Heimspiel gegen Augsburg 1871 ihrer Favoritenrolle gerecht und behaupten nach einem deutlichen 32:18-Sieg ihren Spitzenplatz. Warum Trainer Manfred Szierbeck Spaß hat Von Johann Eibl

Die Ausgangslage war klar: hier die Männer des TSV Aichach, die in der Bezirksoberliga zu den Topteams gehören, dort die Truppe des TSV Augsburg 1871, die in der Tabelle unten angesiedelt ist. Das Ergebnis war nach den 60 Minuten auch eindeutig. Die Hausherren behielten mit 32:18 Toren die Oberhand. Wer sich jetzt Gedanken macht über die möglichen Absteiger aus dieser BOL, der wird schwerlich am Verlierer dieser Partie vorbei gehen können. Nicht allein wegen des aktuellen Punktestands von 4:20. Die Augsburger verfügten über zwei starke Handballer: Marek Hust und Manuel Feistle kamen zusammen auf 13 Tore. Der Rest verkörperte allenfalls Mittelmaß.

Weil es den Gästen nicht allein an Qualität mangelte, sondern auch an Quantität, verlief der zweite Durchgang recht eindeutig. Die Einundsiebziger hatte zu wenig Spieler zum Wechseln dabei. Aichachs Trainer Manfred Szierbeck nannte einen anderen Grund, warum seine Mannschaft sich nicht mehr abbringen ließ von der Siegerstraße. In der Pause ordnete er beim Stande von 16:11 an, dass man in der Abwehr nicht mehr länger mit einem 6:0-System agieren sollte, sondern mit einem 5:1. Das bedeutete: Ein Mann wurde ein paar Meter nach vorne gezogen, um Hust wie Feistle in ihrem Tatendrang einengen zu können. Szierbeck: „Das war die Basis für den Erfolg.“ Gefallen hatte ihm, wie einige junge Kräfte sich angesichts des klaren Vorsprungs schlugen, obwohl sie zuvor bereits in der Jugend oder im Team zwei zum Einsatz gekommen waren. Ein Manko sprach er auch an: „In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen fahrlässig umgegangen mit unseren Chancen.“ Nun warten auf die Aichacher 2018 noch zehn Auftritte, die Hälfte davon zuhause, wo sie bislang noch keinen Zähler abgaben. Nach dem Finale 2017 zog Szierbeck eine Zwischenbilanz: „Wir haben jetzt sechseinhalb Monaten zusammengearbeitet, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.“ Der Hauptgrund dafür liege bei den Handballern. „Ich hoffe, dass wir noch ein paar schöne Spiel haben, vielleicht auch Erfolge.“ Dass die möglicherweise bis in die Landesliga führen könnten, das ist ihm natürlich klar, explizit formuliert hat er diese Aussicht aber am Samstagabend nicht.

TSV Aichach Stefan Walther, David Czok, Sebastian Leopold (2), Michael Kügle (1), Philipp Dachser (2), Sebastian Lenz (2), Timo Stubner (1), Yannick Braun (2), Thomas Bauer (6/4), Oliver Huber (4), Stefan Breitsameter (2/1), Konstantin Schön (7), Felix Schilberth (3), Christoph Huber.

TSV Augsburg 1871 Späth, B. Koppe, M. Koppe, Voit (1), Stiegelmair (1), Adolph (2), Reisner, Feistle (5), Hust (8/3), Kranz (1).

Schiedsrichter Baur (Wangen) und Krisan (Langenargen am Bodensee) Siebenmeter 7:3 Zeitstrafen 3:4 Zuschauer 100.