2018-02-13 00:05:56.0

Futsal Stätzling greift sich den nächsten Titel

Beim Kreisfinale der U13-Mannschaften siegt der FCS souverän. Dasing wird in Graben Vierter Von Reinhold Rummel

Die Titelsammlung beim Nachwuchs des FC Stätzling wächst weiter. Beim Kreisfinale der U13-Junioren siegten die Schützlinge von Coach Aleksandar Susic souverän und holten den nächsten Kreistitel nach Stätzling. Fünf Spiele – fünf Siege, so lautete die Bilanz in Graben (Kreis Augsburg).

FCS-Coach Susic sah seine Truppe „noch stärker als beim Landkreisturnier. Wir haben hervorragende Kombinationen gezeigt und sind mehr als verdient Kreismeister geworden“. Vize-Landkreismeister TSV Dasing zeigte ebenfalls einen beherzten Auftritt und platzierte sich mit einem starken vierten Platz. „Das ist für meine Jungs ein prima Resultat“, war TSV-Trainer David Gilg dann auch nicht unzufrieden. Turnierorganisator. Bereits am kommenden Wochenende werden nun in der Kisisnger Paartalhalle die schwäbischen Meisterschaften der U13-Junioren ausgetragen. Dabei wird der FC Stätzling sein Können erneut unter Beweis stellen können. Die Youngster um Elias Moser, Maximilian Schmid, Eren Bozkurt, Philipp Stripling, Batuhan Güney, Emre Gül, Vinzent Marker, Lukas Brem, Leon Dogan und Koray Can waren von Beginn an hellwach am Faschingssamstag. Bereits im Eröffnungsspiel gegen den Landkreisrivalen TSV Dasing startete man mit einem 2:0-Erfolg (Tore Lukas Brem, Batuhan Güney). Dabei scheiterten die Rot-Schwarzen mit drei Zehnmeter-Strafstößen an Torhüter Moser, um das Spiel spannender zu gestalten. Danach lief die Angriffswelle der Stätzlinger wie am Schnürchen. Die JFG Lohwald hatte mit 1:3 (Tore Lukas Brem, Emre Gül, Eren Bozkurt) das Nachsehen, und beim 2:0 gegen die DJK Göggingen erzielten Gül und Bozkurt die Stätzliger Treffer. Gül war im Spitzenspiel gegen den TSV Bobingen dann doppelt erfolgreich, und Bozkurt sorgte für den 3:0-Endstand. Beim letzten Auftritt gegen den TSV Göggingen gelangen Maximilian Schmid, Can Koray und Lukas Brem (2) die Tore zum 4:0-Sieg.

ANZEIGE

Dagegen verschlief der TSV Dasing um Ben Burtschak, Benedikt Winkler, Finn Rieber, Niklas Fraccaro, Luis Grabmeier, Melanie Grosche, Arien Kreiter, Valentin Gilg, Felix Feldmann, Alexander Reiter und Samuel Braun seine beiden ersten Auftritte gegen Stätzling (0:2) und Bobingen (1:4, Luis Grabmeier). Gegen die JFG Lohwald glich Valentin Gilg zum 1:1 aus und dann traf Samuel Braun per Zehnmeter-Strafstoß zum 1:0-Erfolg gegen den TSV Göggingen. Im letzten Auftritt setzten die Dasinger alles auf eine Karte und spielten vier Minuten ohne Torhüter, um den Siegtreffer gegen den TSV Göggingen zu erzielen – Göggingen rettete das Unentschieden über die Zeit.