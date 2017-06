2017-06-28 17:43:00.0

Kreis Augsburg Männer bringen Auto nach Probefahrt mit vier Platten zurück

Sachbeschädigung und Fahren ohne Führerschein: Warum eine 60 Meter lange Beschleunigungs- und Driftspur zwei jungen Männern wohl große Probleme bereiten wird.

Mehr als nur einen Platten gefahren haben zwei junge Burschen, die sich bei einem Autohändler in Horgau ein Auto ausgeliehen hatten. Sie haben jetzt gleich mehrere Probleme. Nach vollbrachter Probefahrt brachten sie den wagen am Montag zurück und dem Händler verschlug es schier die Sprache. Alle Reifen waren vollständig abgefahren. Wie konnte das sein?

Auf des Rätsels Lösung stieß der Geschädigte auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bieselbach und Zusmarshausen. Dort fand sich eine 60 Meter lange Beschleunigungs- und Driftspur, die laut Polizei nachweislich für den Gummiabrieb der Reifen ursächlich ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Der 22-Jährige, der den Wagen ausgeliehen hatte, bekommt nun Probleme wegen Sachbeschädigung. Ärger steht auch seinem 21-jährigen Kumpel ins Haus, der offenbar ebenfalls am Steuer saß, aber keinen Führerschein hat. Nicht immer aber lassen sich Plattfüße am Auto so schnell aufklären, wie weitere Beispiele aus dem Bereich der Polizei in Zusmarshausen zeigen.

Wollbach An einem Pendlerparkplatz an der Gollenhoferstraße im Bereich des Zusmarshauser Ortsteils Wollbach hat im Zeitraum von März bis Juni ein Unbekannter zweimal jeweils in den gleichen Volvo einen etwa zehn Zentimeter langen Nagel in den Vorder- und Hinterreifen gestochen. Angeblich, so die Polizei, soll es weitere Vorfälle dieser Art gegeben, die aber bislang nicht gemeldet wurden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 300 Euro.

Welden Am vergangenen Freitag parkte ein Autofahrer zwischen 17.30 und 17.45 Uhr seinen Pkw Peugeot auf einem Parkstreifen Am Theklaberg in Welden. Als er losfuhr, stellte er nach einer kurzen Fahrt ein Zischen am Reifen fest. Es steckte mittig eine Schraube in der Lauffläche. Der Schaden wird mit 40 Euro beziffert.

Diedorf Von einem in der Keimstraße in Diedorf am Montag zwischen 16.30 Uhr und 19.45 Uhr abgestellten Lastwagen der Marke Renault lösten Unbekannte an zwei Reifen die Ventile, sodass die Luft komplett entweichen konnte. Dadurch wurden beide Reifen beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1400 Euro.

Zeugen können sich bei der Polizei Zusmarshausen unter 08291/18900 melden.

(cf/AL)