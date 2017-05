2017-05-16 15:05:00.0

Gersthofen Männer greifen Sanitäter und Polizisten an - Strafen werden härter

Ein Betrunkener auf der Straße und ein Discobesucher: Zwei Männer haben in Gersthofen Sanitäter und Polizisten angegriffen. Künftig sollen solche Vorfälle härter bestraft werden. Von Christoph Frey

Sanitäter und Polizisten sind am Sonntag in Gersthofen Ziel von Angriffen geworden. Erst am Freitag hatte der Bundesrat einem Gesetz zugestimmt, nach dem Angriffe auf Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute härter bestraft werden. Dieses stellt zudem das "Gaffen" an Unfallstellen oder das Blockieren einer Rettungsgasse unter Strafe Das gilt auch für Übergriffe gegen Einsatzkräfte bei Streifenfahrten oder Unfallaufnahmen.

Wie schnell die Retter selbst in Not geraten können, zeigt ein Vorfall vom Sonntag aus Gersthofen. Gegen 17.15 Uhr stürzte ein 53-jähriger Mann aufgrund seines Alkoholpegels in der Augsburger Straße. Passanten riefen daraufhin einen Krankenwagen, dessen Besatzung eine böse Überraschung erlebte.

Betrunkener attackiert Sanitäter, die ihn versorgen

Während sich die Sanitäter um den Mann kümmerten, beleidigte er sie zunächst. Im weiteren Verlauf spuckte der 53-Jährige nach Angaben der Polizei in Richtung der Helfer. Nachdem er zu guter Letzt versuchte, einen der Sanitäter zu schlagen, reichte es den Rettern. Mithilfe eines Passanten rangen sie den rabiaten Betrunkenen nieder und fixierten ihn, bis die Polizei eintraf. Selbst am Boden wehrte sich der 53-jährige noch massiv. Er landete in der Ausnüchterungszelle.

Derartige Vorfälle können nach dem am Freitag verabschiedeten Gesetz empfindliche Strafen nach sich ziehen. Dieses stellt zudem das "Gaffen" an Unfallstellen oder das Blockieren einer Rettungsgasse unter Strafe – eine Regelung, die aus Sicht vieler Retter aus der Region überfällig war.

Gaffer sind für die Feuerwehren ein großes Problem

So berichtete der Zusmarshauser Kommandant Stefan Weldishofer kürzlich im Gespräch mit unserer Zeitung: "Nicht der viele Verkehr ist das Problem, sondern das Verhalten der Leute" – vor allem auf der Autobahn. Der Respekt vor den Rettungskräften nehme immer weiter ab, bei Sperrungen würden die Helfer beschimpft. Dazu kommen die Gaffer, die mit ihren Handy Retter und Opfer fotografieren und filmen. "Unsere wichtigste Aufgabe ist mittlerweile, die Beteiligten eines Unfalls zu schützen", sagte der Kommandant. Deshalb habe die Zusmarshauser Feuerwehr nun in jedem Auto einen Sichtschutz dabei, den sie zum Schutz der Opfer und der Retter an der Straße aufbaut.

Das neue Gesetz enthält auch einen neuen Straftatbestand, wonach bei Übergriffen gegen Polizisten während einfacher Diensthandlungen wie Streifenfahrten oder Unfallaufnahmen Haftstrafen bis zu fünf Jahren verhängt werden können. Bisher drohte eine Haftstrafe nur bei Angriffen während einer Vollstreckungshandlung, beispielsweise einer Festnahme.

Kritiker halten das Gesetz in Teilen für überzogen. In Zukunft könnten schon Rempler gegen Polizeibeamte Haftstrafen nach sich ziehen. Das sei insbesondere bei Demonstrationen sowie Fällen von Gewalt durch Polizeibeamte problematisch. Weil Polizisten diese Vorwürfe oft mit Gegenanzeigen konterten, drohten den Betroffenen Haftstrafen, so die Kritik.

Discobesucher verletzt Polizisten

Zurück nach Gersthofen, wo sich am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in einer Gersthofer Disco eine blutige Schlägerei abspielte. Ein 30-Jähriger soll mit zwei Frauen geflirtet haben, was deren Begleitern nicht passte. Es kam zum Streit, woraufhin der 30-Jährige laut Polizei einem seiner Gegner eine Flasche über den Kopf zog.

Die beiden Kontrahenten, beide 34 Jahre alt, schlugen zurück. Dabei erlitt der 30-Jährige nach Angaben der Polizei Verletzungen im Kopfbereich. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei filmte ein 34-Jähriger die Beamten und nahm zusätzlich noch die Gespräche mit seinem Smartphone auf. Als er nach Aufforderung die Aufzeichnungen nicht löschte, wurde ihm sein Smartphone zwangsweise abgenommen. Gegen diese Maßnahme leistete der 34-Jährige massiven Widerstand. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt.

Alle Beteiligte werden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Zudem erwartet den 34-Jährigen noch eine Anzeige wegen Widerstand. Von dem neuen Gesetz hat er mutmaßlich noch nichts zu befürchten. Es muss erst vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden und kann dann verkündet werden. Es soll einen Tag später in Kraft treten.

Die Polizei sucht den Mann, der den Sanitätern half, den Betrunkenen zu bändigen, als Zeugen. Er und weitere Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 bei der PI Gersthofen melden. AZ

