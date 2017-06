2017-06-21 18:26:00.0

Augsburg Baustelle auf der B17: Wenn nichts mehr geht

Die aktuelle Baustelle auf der B17 strapaziert die Geduld der Pendler wieder einmal. Und nicht jeder hat eine Klimaanlage. Der ADAC hat Tipps. Von Ina Kresse

Ein Autofahrer hebt entnervt die Hände vom Steuer in die Höhe. Drei Autos weiter tippt ein anderer wie wild auf seinem Handy, zwischendurch schaut er kurz auf die Fahrbahn, ob es schon weitergeht. Die Staus, die sich derzeit täglich auf der B17 wegen Bauarbeiten zwischen Messe und Stadion bilden, verlangen den Autofahrern einiges ab. Vor allem bei der derzeitigen Hitze. Einer war besonders genervt.

Es ist 17 Uhr, der Berufsverkehr setzt wieder ein. Bis zu 60.000 Fahrzeuge sind täglich auf der B17 unterwegs. Besonders viele Autos fahren jetzt aus Augsburg raus in Richtung Süden. Landsberger, Ostallgäuer, Mindelheimer - sie alle wollen offensichtlich nach Hause in den Feierabend. Das schöne Wetter noch genießen. Dort wo es in beide Fahrtrichtungen wegen den derzeitigen Baustellen einspurig wird, fahren die Autos Schritttempo. Immer wieder müssen sie anhalten und einfädeln. Das erfordert Aufmerksamkeit. Auch wenn gerade nicht viel vorwärts geht. Auch wenn es anstrengend heiß ist. Und, es braucht Geduld. Davon hat Philipp R.* (Name geändert) keine mehr. Für den 22-Jährigen ist der frühe Sommerabend bereits gelaufen.

Soeben hatte er seinen Kumpel in Haunstetten abgeholt. Gemeinsam wollten sie an ihrem Feierabend ins Luftbad nach Göggingen fahren und sich dort im Wasser abkühlen. Doch ihre Endstation ist nicht die Liegewiese am erfrischenden Fabrikkanal, sondern der asphaltierte B17-Standstreifen. Dort stehen jetzt er, sein Freund und das beschädigte Auto. Ein Lkw-Fahrer aus den Niederlanden ist ihnen soeben hinten draufgefahren. Zum Glück nur leicht. Schließlich ist ja Stau. Niemandem ist etwas passiert. Aber R.’s Auto, das hat jetzt dicke Kratzer im Lack. "Ja, heute nervt mich der Stau", sagt der 22-Jährige etwas ungehalten. Er hat die Polizei bereits informiert. Nun heißt es für alle Beteiligte warten. Das war es mit dem Schwimmen.

Ärger auf B17: "Ständig ist hier irgendetwas anderes"

Alle anderen Auto- und Lkw-Fahrer können zumindest Stop-and-Go weiterfahren. Viele sind genervt, wie durch die heruntergelassenen Beifahrerfenster zu hören ist. Eine Stunde länger sei er wegen der Baustelle unterwegs, erzählt ein Autofahrer, der täglich zwischen Schrobenhausen und Königsbrunn pendelt. Er habe auch schon versucht, ein Stück über Leitershofen auszuholen, aber es brachte nichts. Ein weiterer Autofahrer pendelt jeden Tag von Untermeitingen in den Sheridan Park. Er ärgert sich, dass immer irgendwo auf der B17 Baustelle ist.

"Ständig ist hier irgendetwas anderes. Und das seit Jahren", schimpft auch eine Autofahrerin durchs offene Fenster. Andere wiederum nehmen es halt, wie es ist. "Ich bin Berufskraftfahrer. Mir macht das nichts", ruft ein bärtiger Mann aus seinem Auto und lacht. Er zündet sich in dem stockenden Verkehr erst einmal eine Zigarette an. Bei den meisten Autos, die vorbeifahren, sind die Fenster jedoch geschlossen. Klare Fälle von Klimaanlagen. Als Autofahrer ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. "Hitze beeinträchtigt nämlich die Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit. Man reagiert verzögert", sagt Katja Legner vom ADAC. Doch längst nicht alle Autos verfügen über eine Klimaanlage.

Beim ADAC schätzt man, dass im Stadtverkehr immer noch die Hälfte aller Fahrzeuge keine Klimaanlage haben. Das liege an der durchschnittlichen Lebensdauer von Fahrzeugen von über neun Jahren. Zudem seien einfache und kleine Autos überproportional vertreten. Keine Klimaanlage, diese Hitze und dann noch Stau – was kann man tun? Legner hat Tipps: "Das Gebläse einschalten, aber die Düsen wegen Erkältungsgefahr nicht direkt auf unbekleidete Körperteile richten." Die Fenster sollten vorne geöffnet werden - bei schnellerer Fahrt nur zum Teil. "Klappen Sie das Schiebedach an. Über die hinteren offenen Fenster zieht die warme Luft dann gut ab." Wichtig sei natürlich auch, ausreichend zu trinken. Bis der Verkehr auf der B17 zwischen Stadion und Messe in beide Richtungen wieder flüssig läuft, wird es noch bis Ende Juli dauern. Dann werden die neuen dritten Spuren in beide Richtungen geöffnet.

