AUGSBURG Die treuen Mieter der Wohnbaugruppe

Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe will auch künftig die bestehenden Immobilien sichern. Außerdem muss er jährlich 100 neue Einheiten schaffen. Das geht nicht immer problemlos. Von Silvia Kämpf

Kurz vor der Fertigstellung sind diese Häuser in Oberhausen am Bärenwirt.

Auf zunehmende Herausforderungen durch Altersarmut und Versingelung stellt sich die Wohnbaugruppe Augsburg (WBG) laut ihrem Geschäftsführer Dr. Mark Dominik Hoppe ein. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die viertgrößte kommunale Wohnbaugesellschaft in Bayern, wenngleich sie seiner Auskunft nach im bundesweiten Ranking keine übergeordnete Rolle spiele.

Ende vergangenen Jahres befanden sich 9923 Wohnungen in ihrem Bestand. Seit vergangenem September werde an 45 Einheiten an der Offinger Straße in Kriegshaber, seit Ende März an 42 weiteren in der Bärenstraße im Bärenkeller gebaut. Ziel einer städtischen Vorgabe ist es, jährlich mindestens rund 100 Wohneinheiten in Augsburg neu zu schaffen.

„Wir sind in Augsburg fast überall“, sagt Hoppe. Das heißt: Weiße Flecken auf dem Stadtplan gibt es im Aktionsradius der Wohnbaugruppe so gut wie keine. Mit der Gebietsreform 1972 lässt sich erklären, dass etwa Göggingen und Haunstetten nur schwach in ihrem Portfolio vertreten sind und diese beiden südlichen Stadtteile von der Wohnungsbaugesellschaft Augsburg Land (WBL) abgedeckt werden. Auch in den Siedlerstadtteilen Firnhaberau und Hammerschmiede gebe es fast keine – und wenn, dann nur kleine – Objekte. Die Schwerpunkte der Aktivitäten liegen nach Auskunft Hoppes in Oberhausen, im Bärenkeller, Hochfeld, Univiertel und in Lechhausen. Dort sei etwa die Hälfte des WBG-Wohnungsbestandes zu finden.

Mieteinnahmen von 56 Millionen Euro

Die Mieteinnahmen der Wohnbaugruppe Augsburg, die sich früher Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg nannte und weiter die drei Großbuchstaben WBG in ihrem neuen Namen bewahrt, belaufen sich heute auf 56 Millionen Euro. Die Mietausfälle liegen bei 535000 Euro und damit knapp unter einem Prozent. Damit handle es sich sogar um den niedrigsten Stand innerhalb der vergangenen zehn Jahre. Mietausfälle sind laut Hoppe alles andere als ungewöhnlich. Anders gesagt: „Mietausfälle hat es immer schon gegeben.“

Was gut ist für die fast 90 Jahre alte Wohnbaugruppe Augsburg, ist eher schlecht für potenzielle Mieter. Laut Hoppe sank die Fluktuation im vergangenen Jahr von geringen 6,2 auf noch geringere 5,2 Prozent. Das Mieterklientel bezeichnet der Geschäftsführer als ebenso dankbar wie treu. Viele, sagt er, wohnten über Jahrzehnte in einem der WBG-Objekte. Der Leerstand betrage gerade einmal 0,2 Prozent.

Modernisieren im bewohnten Objekt

Meist sei nicht einmal bei Sanierungen ein Auszug nötig. Beim Modernisieren im bewohnten Zustand, sagt der Geschäftsführer, „sind wir führend“. Denn ähnlich wie bei der Wohnanlage in der Grüntenstraße in Hochzoll erfolgen die Arbeiten dann, wenn die Bewohner dort ihren gewohnten Alltag verleben. Von den Mietern höre man über dieses Vorgehen bislang nur Gutes, zumal die energetischen Erfordernisse auf diese Weise stets erfüllt werden. Wenn sich auch der Anspruch auf Barrierefreiheit nicht so leicht umsetzen lasse, so sei man laut Hoppe doch um ein barriereärmeres Umfeld bemüht. „Ganz schwere Zeiten“ kommen seiner Auskunft nach auf Bewohner zu, wenn ein Badumbau erfolgen solle. Sie müssten dann drei Wochen lang auf einen Sanitärcontainer auf dem Hof ausweichen.

Ein besonderes Schmuckstück liegt am nördlichen Rand des Siebentischwaldes. Es ist die Wohnanlage mit 20 Einheiten in der Siebentischstraße im Spickel, mit laut Hoppe „unverbautem Blick“ über die Spickelwiese und „perfekt sanierter, alter Bausubstanz“. Kupferne Regenrohre und -rinnen verhalfen ihr durch die 2016 abgeschlossene Sanierung zu neuem Glanz. Der begehrte Wohnraum der WBG ist aus Sicht Suchender jedoch eher Mangelware. Pro Jahr, sagt Hoppe, könne sein Unternehmen nur 520 der Wohnungen vergeben.

In Oberhausen und im Bärenkeller

Ziel des Unternehmens ist nach wie vor, den Bestand im Stadtgebiet auszuweiten. So sollen bis 2020 weitere 36 Wohneinheiten an der Dr.-Dürrwanger-Straße auf dem Areal der Flak-Kaserne und 141 Wohneinheiten im Norden des Reese-Areals an der Ulmer Straße entstehen. An der Donauwörther Straße schreitet das Bauprojekt am Bärenwirt mit 40 Wohnungen voran.

Ein großes Fragezeichen stehe immer noch hinter dem Projekt am Spectrum, wo man um eine Lösung für die befürchteten Schallschutzprobleme bemüht sei. Hoppe will „bewusst fortführen, was mein Vorgänger Edgar Mathe so hervorragend gemacht hat“. Und das heißt, neben der geplanten Neubautätigkeit die vorhandenen Immobilien auch unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes in Schuss zu halten. Im Schwerpunkt handele es sich um Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen. Doch bedingt durch die eingangs erwähnte gesellschaftliche Entwicklung werde man sich in Zukunft über viele Klein- und Kleinstappartements Gedanken machen müssen. Wohngemeinschaften seien, wie er sagt, zwar häufig nachgefragt, aber schwer zu realisieren.

Der 90. Geburtstag der WBG beziehungsweise Wohnbaugruppe Augsburg findet im kommenden September statt. Groß gefeiert wird nach Auskunft des Geschäftsführers jedoch erst zum 100.