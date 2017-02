2017-02-09 10:25:00.0

Augsburg Landtag: Was macht Bernd Kränzle?

Der 74-jährige Politiker wird demnächst verkünden, ob er nochmals für den Landtag kandidiert. Im Stadtrat erhält er für eine andere Aufgabe großen Rückhalt. Von Michael Hörmann

Es war die turnusgemäß vereinbarte Abstimmung in der CSU-Stadtratsfraktion: Zur Halbzeit der Amtsperiode ging es darum, wer in den nächsten drei Jahren an der Spitze steht. Das Führungsteam wurde in geheimer Wahl bestätigt. Großen Rückhalt gab es dabei für den Fraktionsvorsitzenden Bernd Kränzle: Er erhielt 24 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Seine Stellvertreter sind weiterhin Ralf Schönauer, Peter Uhl, Leo Dietz und Claudia Haselmeier. „Das ist der stärkste Vertrauensbeweis, den man als Fraktionsvorsitzender erhalten kann“, kommentiert Kränzle. Zum Führungsteam sagt er: „Es ist ein hervorragendes Zwischenzeugnis der Vorstandsarbeit in dieser Stadtratsperiode.“

Fraktion: Kein Grund für Wechsel

Dass Kränzle, der am 29. September 75 Jahre alt wird, bis 2020 die CSU im Rathaus führt, ist keine Überraschung. Wie es aus Fraktionskreisen heißt, besteht aus jetziger Sicht keine Notwendigkeit für einen Wechsel. Kränzle, der in früheren Zeiten weit mehr unter Beschuss in den eigenen Reihen gestanden ist, kann auf Erfolge verweisen. Erst in dieser Woche wurde bekannt gegeben, dass die langjährigen CSU-Stadträte Rolf Rieblinger und Dimitrios Tsantilas zurückkehren. Sie haben die CSM wieder verlassen. Kränzle ist seit 2008 Fraktionsvorsitzender. Er wurde damals Nachfolger von Hermann Weber, der in der ersten Amtszeit von Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) zum Finanzreferenten gewählt wurde. Gribl wurde bei der Kommunalwahl im März 2014 im Amt bestätigt. Kränzle machte als Fraktionschef ebenfalls weiter.

Er schweigt noch

Spannend bleibt nun eine andere Frage: Was macht der Landtagsabgeordnete Bernd Kränzle? Der frühere Staatssekretär wird in den nächsten Wochen bekannt geben, ob er bei der Landtagswahl im Herbst 2018 nochmals antreten möchte. Wer für die CSU in Augsburg kandidiert, wird aber bereits in diesem Sommer festgelegt. Kränzle hat sich mit Parteivorsitzendem Johannes Hintersberger darauf verständigt, dass der 74-Jährige zu gegebener Zeit seine persönliche Entscheidung bekannt gibt. Wann dies der Fall sein wird, darauf lässt sich Kränzle nicht festnageln. „Kein Kommentar“, sagt er auf Anfrage.

Umtriebig ist der Augsburger CSU-Mann nach wie vor. Jetzt führt ihn der Weg zunächst nach Berlin. Der Landtagsabgeordnete Bernd Kränzle ist auch Mitglied der Bundesversammlung, die am Sonntag den neuen Bundespräsidenten wählt.