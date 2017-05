2017-05-05 00:07:39.0

Fußball Fokus auf die Liga

Nach der Pokalniederlage gegen Neuburg blickt der TSV Göggingen nach vorne

Da das Punktspiel gegen Horgau abgesagt wurde, konnten sich die Gögginger Fußballer ganz auf den Höhepunkt am 1. Mai konzentrieren. Im Kreisfinale des Toto-Pokal-Wettbewerbs bot der Kreisligist TSV Göggingen dem Nord-Bezirksligisten VfR Neuburg lange Zeit Paroli. Er zeigte eine ansprechende Leistung, musste sich aber letztlich dem höherklassigen Gegner mit 1:3 geschlagen geben.

Die Neuburger gingen bis zur Halbzeitpause mit 2:0 in Führung und befanden sich wie erwartet auf der Siegerstraße. Als Lukas Nießeler der Anschlusstreffer gelang, stand das Pokalfinale auf des Messers Schneide. Erst in der Schlussphase machten die favorisierten Gäste in Überzahl den Deckel drauf und erzwangen mit dem 3:1 die endgültige Entscheidung.

ANZEIGE

Göggingen war in dem gutklassigen Endspiel ein gleichwertiger Gegner, ein Klassenunterschied war eigentlich nicht zu erkennen. „Die Neuburger waren nur etwas cleverer und bei der Chancenverwertung effektiver, was letztlich den Unterschied ausmachte“, lobte der Gögginger Trainer Sepp Lindner sein Team.

Nun liegt die Konzentration wieder auf der Liga. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der TSV Göggingen im Nachbarschaftsderby beim TSV Leitershofen. „Die Leitershofer stehen nur knapp oberhalb der Abstiegsplätze und benötigen dringend jeden Punkt. In diesem Duell auf der ‚Alm’ wird es meine Elf daher sehr schwer haben, um zu punkten. Doch wir müssen in diesem Match mit Derby-Charakter unbedingt dagegenhalten“, so die Einschätzung von Sepp Lindner.

Für das vorverlegte, jedoch dann abgesagte Punktspiel des TSV Göggingen gegen den FC Horgau steht bereits ein neuer Termin fest: Die Partie wird nun am nächsten Donnerstag, 11. Mai, um 18 Uhr nachgeholt. (hw)