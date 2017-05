2017-05-26 00:05:10.0

Fußball-Kreisliga II Für 20 Minuten selbst eingewechselt

Trainer Thomas Luichtl und sein Abschied vom SV Hammerschmiede

Die Ära Thomas Luichtl ist nach vier Jahren beim SV Hammerschmiede vorbei. Der Trainer verabschiedete sich mit einem 3:2 (0:1) gegen den TSV Göggingen und einem tollen vierten Platz in der Kreisliga. Abteilungsleiter Axel Rozanski verabschiedete Luichtl, den zum FC Stätzling wechselnden Stefan Winterhalter und Markus Metzler (FC Horgau) mit einem Geschenk.

Das Feld für den Luichtl-Nachfolger Thomas Bock ist bestellt. Beim Saisonfinale unterlief Göggingens Schulze-Siebert ein Eigentor zum 1:1, Stefan Winterhalter traf mit seinem 14. Saisontreffer zum 2:1 und Daniel Schreder erzielte das 3:1 auf Vorlage von Thomas Luichtl. Der wechselte sich zum Abschied in der 68. Minute selbst ein und in der 88. Minute wieder aus.

ANZEIGE

„Es war eine schöne Zeit beim SV Hammerschmiede. Überrascht hat mich die Mannschaft mit ihrer Geschlossenheit in der abgelaufenen Saison, obwohl wir Abgänge hatten. In meiner Zeit beim SV Hammerschmiede haben wir uns von Jahr zu Jahr gesteigert und die Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung war stets sehr gut“, resümierte Thomas Luichtl.

In der Punktausbeute der Heimspiele ist der SVH Dritter mit 25 Punkten (sieben Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen). Auswärts lief es mit Rang neun bei 17 Punkten (5-2-6) nicht so gut. In der internen Torschützenliste liegt Stefan Winterhalter mit 14 Treffern vor Eren Sölen (10), Steven Fendt und Daniel Schreder (je 5). (AZ)