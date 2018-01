2018-01-26 00:06:17.0

Gelingt Viktoria der vierte Streich?

Am Samstag Finale der Stadtmeisterschaft

Um den Titel des neuen Augsburger Stadtmeisters im Futsal spielen am Samstag (ab 13 Uhr in der Sporthalle Haunstetten) die sechs folgenden Finalisten:

Die deutlichste Zielvorgabe kommt von TG Viktoria-Trainer Andreas Wessig: „Wir sind Titelverteidiger und haben jetzt dreimal hintereinander den Cup gewonnen. Logischerweise ist es unser Anspruch, den Pokal ein viertes Mal nach Hause zu holen.“ Die Bezirksliga-Mannschaft ist gut eingespielt und hat neben Routine auch die Siegesmentalität in der Halle verinnerlicht. Zudem möchte sich Andreas Wessig, der den Verein aus beruflichen Gründen Ende Januar verlassen wird, mit dem Stadtmeistertitel verabschieden.

Auch Türkspor, das überwiegend mit der zweiten Mannschaft, verstärkt durch einige Akteure der ersten Mannschaft, in der Vorrunde antrat, will Stadtmeister werden. Aufgrund des technischen Könnens ist dies durchaus berechtigt. „Wir wissen um die starke Konkurrenz, doch wenn wir ähnlich diszipliniert spielen wie in der Vorrunde, ist dies möglich“, meint Co-Trainer Atila Ender.

Nach einem Jahr Abstinenz ist auch der TSV Haunstetten wieder in der Endrunde vertreten. Damit wurde das Mindestziel von Abteilungsleiter Günther Schmidt erreicht. „Wer keine Lust auf die Halle hatte, wurde nicht gezwungen. Wir möchten uns so gut wie möglich verkaufen, dann sehen wir, was dabei herauskommt“, meint TSV-Trainer Andreas Ried.

Auch der benachbarte FC ist abermals in der Endrunde vertreten. Die Truppe von Coach Andreas Lill hat sich in den letzten Jahren zu einem konkurrenzfähigen Hallenteam entwickelt. „Wir wollen wie in der Vorrunde diszipliniert und kompakt auftreten.“ Dennoch liegt der Schwerpunkt auf der Frühjahrsrunde, in welcher der FC Haunstetten mit komfortablem Vorsprung die Tabelle der Kreisklasse Süd anführt.

Am wenigsten Druck dürften die beiden A-Klassisten BCA Oberhausen und TSV Kriegshaber empfinden, die sich überraschend qualifiziert hatten. Das Trainerteam Stefan Wiedemann und Paolo Bottiglieri vom BCA sah in der mannschaftlichen Geschlossenheit den Schlüssel zum Erfolg. „Wir werden das Turnier mit Spaß und Spielfreude angehen, und einen guten Teamgeist an den Tag legen“, gibt Stefan Wiedemann die Richtung vor.

Für Coach Michael Heuberger hat sein Team das Ziel schon übererfüllt: „Mit dem Einzug in die Finalrunde haben wir überhaupt nicht gerechnet. Unser Plus war vielleicht der Umstand, dass wir als unterklassiger Verein etwas unterschätzt wurden. In der Finalrunde haben wir überhaupt keinen Druck.“ (chw)

Zeitplan für die Finalrunde

Gruppenspiele 13 Uhr BCA Oberhausen – Türkspor Augsburg, 13.25 Uhr TSV Kriegshaber – FC Haunstetten, 13.52 Uhr TG Viktoria – BCA Oberhausen, 14.18 Uhr TSV Haunstetten – TSV Kriegshaber, 14.44 Uhr Türkspor Augsburg – TG Viktoria, 15.10 Uhr FC Haunstetten – TSV Haunstetten Halbfinals 15.45 Uhr Finale 17 Uhr