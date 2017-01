2017-01-02 00:03:03.0

Hallenturniere bei der TSG

Hensel-Cup am 6. Januar

Es ist das Traditionsturnier für die Fußballer der TSG Augsburg: Am Freitag, 6. Januar, wird in der TSG-Halle an der Schillstraße zum sportlichen Start ins neue Jahr der 10. Hensel-Cup ausgetragen. Namensgeber für das Turnier sind die Brüder Edgar und Thomas Hensel (TSG-Abteilungsleiter).

Das Hauptturnier der Männermannschaften beginnt um 14 Uhr. In der Gruppe A sind die TSG Augsburg, die Kreisligisten DJK Lechhausen und SV Hammerschmiede sowie der SC Oberbernbach, in Gruppe B der FC Stätzling II, der TSV Firnhaberau, der TSV Herbertshofen und der TSV Gersthofen II. Bereits ab 9.30 Uhr spielen die A-Junioren.

Am Samstag, 7. Januar (ab 9.30 Uhr), spielen die F1-Junioren, darunter mit den Gastgebern der TSG Augsburg, dem TSV Kriegshaber und der DJK Göggingen drei Teams aus Augsburg. Die B-Junioren setzen den Turniertag um 14 Uhr fort. Am 15. Januar folgt an selber Stelle von 9 bis 19 Uhr der Not-to-racism-Futsal-Cup der E-Junioren. (pm)