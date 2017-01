2017-01-14 00:04:17.0

Volleyball-Derby in Friedberg

Hochzoll ist Favorit

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen vor dem Derby der Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll und des TSV Friedberg kaum sein. Am heutigen Samstag (20 Uhr) trifft in der Sporthalle des TSV Friedberg der souveräne Tabellenführer aus Augsburg auf den Vorletzten aus Friedberg.

Für die DJK läuft die Saison fast perfekt. Auch der Start nach der Weihnachtspause gelang mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Eiselfing. Mit 24 Punkten aus zehn Spielen führt die Mannschaft von Trainer Nikolai Roppel mit vier Punkten vor dem TV Altdorf die dritthöchste Liga an. Der Aufsteiger aus Friedberg (zwölf Punkte) verlor hingegen das Kellerduell beim Tabellenletzten SSV Dresden mit 1:3.

Trotzdem will DJK-Teammanagerin Sonja Zellner nicht von einer leichten Aufgabe sprechen: „Die Liga ist ganz eng zusammen und in dieser Saison kann jeder jeden schlagen.“ Bestes Beispiel: der TSV Friedberg. Vor der Weihnachtspause gewann der TSV gegen Altdorf. Dennoch gehen Zellner und ihre Teamkolleginnen selbstbewusst in das Derby: „Wir unterschätzen Friedberg nicht, aber wir haben im Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen und unser Ziel sind drei Punkte.“ (ötz)