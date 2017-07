2017-07-06 14:18:42.0

Digitalisierung CSU und Opposition streiten über Geschwindigkeit der Digitalisierung

Überall schnelles Internet, digitale Klassenzimmer, neue Wlan-Hotspots: Seehofer will Bayern bei der Digitalisierung an die Weltspitze führen. Die Opposition fordert mehr Tempo.

Staatsregierung und Opposition haben im Landtag über Geschwindigkeit und Ausgestaltung des Breitbandausbaus und der Digitalisierung in Bayern gestritten. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) gab in einer Regierungserklärung am Donnerstag das Ziel aus, "dass Bayern auch hier Weltspitze werden muss". Er kassierte aber seine Ankündigung ein, dafür ein eigenes Ministerium zu schaffen: Es werde "keinen Digitalminister geben", sondern wegen vieler Schnittstellen eine Stabsstelle bei ihm in der Staatskanzlei.

SPD, Freie Wähler und Grüne warfen Seehofer und der CSU vor, bei der Digitalisierung der rasanten Entwicklung in vielen anderen Ländern der Welt hinterherzuhinken. Die bayerische Wirtschaft verlangte mehr Tempo bei der Breitbandversorgung von Gewerbegebieten.

ANZEIGE

Seehofer sagte, Bayerns Zukunft werde sich vornehmlich auf dem Feld der Digitalisierung entscheiden. Sie sei eine Chance für viele Lebensbereiche: Wirtschaft und Arbeitswelt, Medizin und Pflege. Deshalb müsse man jetzt in die digitale Zukunft investieren - wobei der Fortschritt immer im Dienst der Menschen stehen müsse: "Nicht blinder Fortschrittsglaube, sondern ein Fortschritt mit menschlichem Maß ist und bleibt unser Leitbild." Zukunftsfähigkeit sei "nicht nur eine Frage von Glasfaser und Gigabit, sondern auch eine Frage der Lebenseinstellung", betonte er.

Das Kabinett hatte Ende Mai beschlossen, in den kommenden Jahren drei Milliarden Euro zusätzlich für die Digitalisierung auszugeben: für Hochgeschwindigkeits-Internet überall in Bayern, WLAN-Hotspots, digitale Bildung, Wirtschaft und Technologien. Zudem sind bis 2022 mehr als 2000 neue Stellen geplant. Seehofer kündigte nun an, ein Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen noch 2017 finanziell aufzustocken.

Digitalisierung in Bayern: Opposition fordert mehr Tempo

SPD-Chefin Natascha Kohnen forderte mehr Tempo beim Breitband- und Mobilfunkausbau. "Ein Haus braucht nicht nur Gas, Wasser, Abfluss, sondern Gas, Wasser, Abfluss und Internet." Mobilfunklücken müssten geschlossen werden. Zugleich warnte sie vor einer "digitalen Spaltung" in der Arbeitswelt, wenn ältere Arbeitnehmer nicht mitgenommen würden. Ein landeseigenes Weiterbildungsgesetz und ein Bildungsurlaubsgesetz seien überfällig. Zudem mahnte Kohnen eine echte Digitalisierung in den Schulen an, etwa mit digitalen Schulbüchern für alle Schüler.

Freie-Wähler-Fraktionschef Hubert Aiwanger forderte ebenso wie SPD und Grüne ein Ministerium für Digitalisierung und deutlich mehr Tempo beim Breitbandausbau. "Machen Sie doch einmal einen richtigen Generalangriff." Es brauche Glasfaseranschlüsse für jedes Haus, und das nicht erst bis zum Jahr 2025: "Das ist zu spät."

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze klagte über den Ausbaustand beim Mobilfunk: "In Peru, Kambodscha oder Panama ist das Netz besser." Zudem warf sie Seehofer vor, das Thema Digitalisierung oberflächlich zu betreiben. "Sie und Ihre CSU-Regierung sind digitale Flachwurzler."

Der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, Peter Driessen, sagte der Deutschen Presse-Agentur, beim Breitbandausbau griffen die Förderprogramme von Freistaat und Bund gut ineinander. Doch gehe der Ausbau schleppender voran als gedacht. Um dem Mittelstand in der Fläche auf die Sprünge zu helfen, müssten bestehende und künftige Gewerbegebiete stärker in den Fokus rücken. Ein Problem dabei seien auch Kapazitätsengpässe bei den erforderlichen Tiefbauarbeiten. Zudem vermisse die Wirtschaft eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen beim Thema IT-Sicherheit.

Die IG Metall Bayern sieht die digitale Revolution auch als Chance für die Arbeitnehmer. "Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt gewaltig verändern. Aber das muss nicht schlecht, das kann auch positiv sein", sagte IG-Metall-Bezirkschef Jürgen Wechsler. Zwar dürften etwa zehn Prozent der heutigen Arbeitsplätze wegfallen - auf der anderen Seite entstünden aber neue Berufsbilder und Stellen. Arbeit könne vereinfacht werden, und es werde weniger körperlich belastende Arbeit geben. Die Unternehmen müssten allerdings viel mehr in Weiterbildung investieren als heute. Es sei schon lange nicht mehr zeitgemäß, dass Bayern ein Weiterbildungsgesetz immer noch ablehne. dpa, lby

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Umfrageinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.