2017-05-21 13:07:02.0

Gundelfingen Ehemalige FDP-Generalsekretärin will Bürgermeisterin werden

Miriam Gruß möchte heute zur Bürgermeisterin in Gundelfingen gewählt werden. Sie war früher Generalsekretärin der FDP in Bayern. Gegenkandidat ist Jürgen Hartshauser.

Die ehemalige bayerische FDP-Generalsekretärin Miriam Gruß kämpft am Sonntag um den Chefsessel im Rathaus von Gundelfingen (Kreis Dillingen an der Donau). Bei der Bürgermeister-Stichwahl tritt die 41-Jährige gegen den SPD-Kandidaten Jürgen Hartshauser (49) an. Die Kleinstadt Gundelfingen hat knapp 8000 Einwohner. Der bisherige Bürgermeister Franz Kukla (CSU) gibt nach 18 Jahren den Posten ab.

Im ersten Wahlgang lag Gruß mit 43,7 Prozent der Stimmen vorne, der Maschinenbau-Ingenieur Hartshauser kam auf 37,7 Prozent. Der CSU-Bewerber Matthias Grätsch landete vor zwei Wochen abgeschlagen bei 18,6 Prozent und schaffte es nicht in die Stichwahl.

Miriam Gruß war bis 2013 Generalsekretärin der FDP

Die frühere Bundestagsabgeordnete Gruß war von 2009 bis 2013 Generalsekretärin der FDP in Bayern, als die Liberalen als Koalitionspartner der CSU Teil der Staatsregierung waren. Nachdem die FDP 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte und Gruß dadurch ihr Bundestagsmandat verlor, arbeitete sie als Beraterin und Lobbyistin.