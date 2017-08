2017-08-03 17:21:16.0

Adelzhausen Fast 30 Verletzte nach Massenkarambolage auf der A8

Auf der A8 zwischen Adelzhausen und Odelzhausen ist es am Donnerstag zu einer Massenkarambolage gekommen. 27 Beteiligte wurden verletzt, eine Frau schwer.

29 Fahrzeuge sind am Donnerstag auf der A8 zwischen Adelzhausen und Odelzhausen (Landkreis Aichach-Friedberg) ineinandergekracht. Fast 30 Menschen wurden dabei laut Polizei verletzt. Fast alle Opfer kamen am späten Donnerstagnachmittag mit leichteren Blessuren davon, eine Frau wurde schwer verletzt.

Massenkarambolage auf der A8 bei Adelzhausen: 29 Autos beteiligt

Nach einer ersten Bilanz der Polizei waren gegen 17 Uhr während eines Wolkenbruchs zwei Autos zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen ineinandergekracht. Daraufhin ereigneten sich auf einer Länge von etwa 150 Metern mehrere weitere Auffahrunfälle. Insgesamt seien 29 Autos beteiligt gewesen.

Ein großes Aufgebot an Ärzten und Sanitätern behandelte die Verletzten noch an der Unfallstelle. 27 Menschen seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, schilderte ein Polizeisprecher. Der Beamte rechnete damit, dass jedoch nur wenige von ihnen stationär in den Kliniken bleiben müssen.

"Man darf sich das nicht so vorstellen, dass 29 Autos ineinander verkeilt sind", sagte der Sprecher. Es handle sich vielmehr um mehrere einzelne Unfälle, "wie das halt so ist, wenn auf einen Unfall mehrere weitere folgen". Der Beamte konnte zunächst nicht sagen, ob der starke Regen die Unfallserie begünstigte.

Sperrung der A8 Richtung München sorgt für Stau

Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisationen waren mit hunderten Kräften am Unfallort. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Die Höhe des entstandenen Schadens stand zunächst nicht fest. Die Autobahn war in Richtung München für mehrere Stunden gesperrt und wurde gegen 22 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

So verhalten sich Autofahrer im Stau richtig 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Für Einsatzwagen müssen Fahrer eine Rettungsgasse frei machen. Andernfalls wird ein Bußgeld von 20 Euro fällig.



Ohne Freisprecheinrichtung dürfen Fahrer nicht zum Handy greifen - das gilt auch im Stillstand solange der Motor läuft. Sonst drohen 60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.



Das Betreten der Fahrbahn ist verboten. Es ist nur im Notfall zum Sichern einer Unfallstelle erlaubt - nicht aber, um etwa eine Notdurft zu verrichten oder ein Kind zu wickeln. Hierfür wird ein Bußgeld von 10 Euro fällig.



Stehen Fahrzeuge auf der linken Spur oder fahren nicht schneller als 60 km/h, dürfen andere auch rechts überholen. Allerdings dürfen sie höchstens 20 km/h schneller sein als die Autos links von ihnen. Stehen die Autos, darf man mit höchstens 20 km/h rechts vorbeifahren. Ansonsten drohen 100 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg.



Motorradfahrer dürfen sich nicht zwischen den Autos vorarbeiten. Sie müssen mit 100 Euro Strafe und einem Punkt rechnen.



Tabu ist es, am Stau vorbei auf dem Seitenstreifen zur nächsten Ausfahrt oder zum nächsten Parkplatz zu fahren. Hier riskieren Fahrer 75 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. dpa

Wie die Polizei weiter berichtete, staute sich während des Rettungseinsatzes auf der Gegenfahrbahn ebenfalls der Verkehr - ausgelöst von langsam fahrenden Autos. Wegen der Gaffer sei es zu "etlichen gefährlichen Situationen und Beinaheunfällen" gekommen. fla/dpa

