2017-06-27 22:06:40.0

A8 Zwischen Friedberg und Adelzhausen kracht es in zehn Minuten sechsmal

Mindestens sechs Unfälle zählte die Polizei zwischen 20.35 und 20.45 Uhr. Schwerverletzte gibt es nach jetzigem Stand keine. Dafür eine mögliche Ursache.

Plötzlich einsetzender Starkregen könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass es auf der A8 zwischen Adelzhausen und Friedberg in nur zehn Minuten zu mindestens sechs Unfällen gekommen ist. Der größte ereignete sich nach Angaben der Polizei Richtung München zwischen Friedberg und Dasing. Ein Fahrzeug übersah um 20.38 Uhr ein Stauende und krachte in den vorausfahrenden Wagen. Insgesamt sieben Fahrzeuge waren an dem Zusammenstoß beteiligt. Wie die Polizei mitteilte, gab es leicht, aber keine Schwerverletzten. Die Polizei meldete auf derselben Strecke zwei weitere Unfälle. Um kurz nach 21.30 Uhr hatte sich ein Rückstau bis zum Parkplatz Kirchholz gebildet.

Auch auf der Gegenfahrbahn Richtung Stuttgart ereigneten sich nach Polizeiangaben mindestens drei Unfälle. Zu Verkehrsbehinderungen kam es dort allerdings nicht. Keine der Unfallbeteiligten erlitt nach Aussage der Polizei schwere oder gar lebensbedrohliche Verletzungen. AZ