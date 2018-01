2018-01-04 15:56:24.0

Leipheim Polizei spricht nach Geisterfahrer-Unfall weiter von Mord

Sechs Wochen nach dem tödlichen Geisterfahrer-Unfall auf der A8 bei Leipheim geht die Polizei weiter einem möglichen Mord-Motiv nach. Sie glaubt, der Fahrer handelte heimtückisch. Von Andreas Frei

Sechs Wochen nach dem tödlichen Geisterfahrer-Unfall auf der A8 nahe Leipheim geht die Polizei weiter einem möglichen Mord-Motiv nach. Es sei davon auszugehen, dass der Verursacher, ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer aus Baden-Württemberg, absichtlich den Unfall herbeigeführt habe, sagte der Leiter der Autobahnpolizei Günzburg, Werner Schedel, unserer Redaktion.

Der Mann hatte mit seinem Wagen zunächst auf der Autobahn Richtung München einen Lastwagen ausgebremst, an der Abfahrt gewendet und war dann in falscher Richtung wieder auf die A8 gefahren.

Mögliches Mord-Motiv: Heimtücke

Kurze Zeit später rammte er den BMW eines 36-jährigen Mannes frontal. Dieser saß allein in seinem Auto. Er starb noch an der Unfallstelle. Im Raum steht laut Schedel das mögliche Mord-Motiv Heimtücke. Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft.

Noch sind die Ermittlungen zu dem Fall nicht abgeschlossen. Zum einen, so Schedel, seien "technische Dinge" zu klären, was den Unfallhergang betrifft. Vor allem aber sei der Verursacher noch immer nicht vernehmungsfähig. Er war bei dem Crash schwerst verletzt worden und liegt noch immer in einer Ulmer Klinik. Sein Gesundheitszustand sei stabil, er liege nicht im Koma, sagte Schedel. Wann die Polizei mit ihm sprechen kann, sei offen.

