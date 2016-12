2016-12-29 18:10:00.0

Bellenberg Ein eisiges Hobby

Obwohl es in der Gemeinde kein Eisstadion gibt, wurde in Bellenberg vor 40 Jahren ein Eishockeyclub gegründet. Bis heute sind seine Mitglieder mit Feuereifer dabei. Von Regina Langhans

Wer in Bellenberg nach Möglichkeiten sucht, Eishockey zu spielen, wird enttäuscht. Stattdessen trifft er auf einen rührigen Eishockeyclub mit 100 Mitgliedern, der sich ins Dorfleben einbringt, Feste mitgestaltet und auf Zusammenhalt setzt. Man könnte sich umgehend für den eisigen Sport erwärmen, so erfrischend erzählen Vorsitzender Rudolf Trum und die Ausschussmitglieder Reinhold Schödlbauer und Harald Prestele von ihrem mit Leidenschaft betriebenen Freizeitvergnügen.

Kürzlich hat der Club sein 40-jähriges Bestehen gefeiert, von Müdigkeit ist bei den drei Mitgliedern allerdings nichts zu spüren. „Wir sind auch kein Verein und niemandem verpflichtet“, sagt Schödlbauer, der wie Trum zu den zwölf Gründungsmitgliedern zählt und die ersten zehn Jahre den Vorsitz geführt hat. Ihr Vorteil sei die Selbstbestimmung. Sie finanzierten sich allein und bevor einer ein Amt abgebe, werde die Nachfolge geregelt. Wichtig sei, sich aufeinander verlassen zu können, ergänzt Vorsitzender Trum und verweist dabei schmunzelnd auf Harald Prestele, den Mannschaftskapitän: „Er ist für den Sport zuständig und ich fürs Grillen.“ Der Eishockeyclub sei zweigeteilt, allein schon räumlich bedingt: Trainiert wird in der Eissporthalle Memmingen, der Club sitzt aber in Bellenberg, wo zugleich 60 Prozent seiner Mitglieder wohnen. Die übrigen kommen von überall her, zwischen Marktoberdorf, Kaufbeuren und Ulm. Mannschaftsführer Prestele weiß: „Wir haben vom Zuzug der Russlanddeutschen profitiert, die Möglichkeiten zum Eishockeyspielen suchten.“ Stolz sind sie auch auf ihren Torwart, einen Düsseldorfer, der inzwischen in die Region umgezogen ist. Dass ihr Club von einer gewissen Weltoffenheit geprägt sei, führen die Drei auch darauf zurück, dass sie mit ihrer Gründung vor 40 Jahren weit und breit die einzigen waren.

ANZEIGE

Die Geburtsstunde ihres Clubs ist ihnen bis heute in bester Erinnerung: „Es war eine Bierlaune, als wir nach einem beeindruckenden Eishockeyspiel in Füssen in der Traube in Bellenberg eingekehrt sind und unseren Club gründeten.“ Das war am 18. September 1976 um Mitternacht und es gab zwölf Gründungsmitglieder. Einen Tag danach hatte der Club 20 und ein Vierteljahr später 50 Anhänger. Schödlbauer weiß, dass bereits im Januar im Eisstadion in Neu-Ulm – zunächst ohne Puck und Schläger – trainiert wurde. Dann kam der Wechsel nach Memmingen, um bis 1988 im alten Stadion und ab 1989 in der heutigen Eissporthalle zu trainieren. „Unsere Sportstunden – jeweils sonntags von 8 bis 9.30 Uhr – eignen sich nicht für Nachtbummler“, erklären die Drei, „dafür um so mehr für Familienväter, die auf dem Rückweg vom Spielen gleich Frühstückssemmeln mitbringen können.“

Generell sei es schwer, Trainigsstunden in der Halle zu bekommen. Von 1980 bis 1986 trugen die Bellenberger Hobbyrunden aus, dann wurde es zu teuer. Jetzt werden nur noch Trainingsspiele veranstaltet, an denen sie regelmäßig und in hoher Zahl teilnehmen. „Wir spielen rein aus Spaß“, sagt Harald Prestele, der dafür sorgt, dass 18 bis 22 Spieler zusammenkommen. Mit weniger Leuten würde es sich nicht lohnen und wäre auch zu langweilig. „So aber lässt sich die 4200 Euro teure Eismiete vernünftig umlegen“, sagt Prestele. Das Hobby sei nicht ganz billig und jeder müsse seine eigene Ausrüstung mitbringen. Dank Prestele, der viel auf Zuruf koordiniert, war bislang ein einziges Mal der Torwart ausgefallen und einmal das Training, weil die Schneelast auf dem Dach zu gefährlich schien. Gespielt wird vom ersten Sonntag im Oktober bis zum letzten Sonntag im März, sodass 26 Trainingseinheiten zusammenkommen. Prestele findet: „Wir brauchen keinen Winterurlaub.“ Manche würden seine Art von Disziplin kritisieren, doch es seien kaum Austritte zu beklagen. Hingegen gebe es jährlich ein oder zwei Neuzugänge, teilweise durch die junge Generation der Mitglieder. Als Voraussetzungen nennt er Übung im Schlittschuhlaufen und körperliche Fitness. Um sich diese zu erhalten, wird im Sommer regelmäßig geradelt.

Der perfekten Organisation im sportlichen Bereich entspricht der gepflegte gesellschaftliche Umgang miteinander. Es gibt keine erzwungenen Vereinsabende, aber einen ordentlichen Schriftverkehr. „Wir verschicken nicht einfach E-Mails zu Terminen sondern laden persönlich ein“, sagt Rudolf Trum. In seine Verantwortung fallen auch Theaterfahrten oder Zweitagesausflüge.

Bei Veranstaltungen im Ort sind die Bellenberger oft unter sich. Es sich immer öfter der Fall, sagen die Drei, dass Sportler nicht in ihrem Verein sondern in Gruppen zu Hause Feiern gehen würden. Um so wichtiger sei es für den Eishockeyclub, dass sich alle aufeinander verlassen können – die passiven und die aktiven Mitglieder.