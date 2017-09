2017-09-24 22:51:00.0

Dramatische Wählerwanderungen bei der Bundestagswahl Die AfD wird im Unterallgäu zweitstärkste Kraft

Die CSU büßt teilweise zweistellig ein. In der Kurstadt punktet die FDP Von Johann Stoll

Die CSU im Wahlkreis Ostallgäu hat bei der gestrigen Bundestagswahl die Wahl zwar mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Die Partei von Horst Seehofer musste gleichwohl historische Verluste hinnehmen. Großer Gewinner ist die AfD. In einer ersten Reaktion sagte der Stimmkreisabgeordnete Stephan Stracke, dass ganz offensichtlich die Flüchtlingspolitik in Teilen der CSU-Anhängerschaft auf Ablehnung stößt. Er könne vor Ort sich nicht gegen einen Bundestrend stemmen.

Die CSU ist bayernweit auf 38,7 Prozent abgerutscht - das historisch schlechtes Ergebnis für die Partei seit 1949. Vor vier Jahren hatte die CSU im Freistaat noch 49,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können. Im Altlandkreis Mindelheim konnte die Alternative für Deutschland besonders stark in ländlichen Gebieten zulegen. Aufhorchen ließ Oberrieden. Dort holte die AfD 26,5 Prozent der Zweitstimmen und wurde deutlich zweitstärkste Kraft. Die CSU schmierte von 61,2 Prozent von vor vier Jahren auf 39,5 Prozent ab.

ANZEIGE

Auch Markt Wald wartete mit einem hohen Ergebnis für die AfD auf. Dort kam die junge Partei auf 19,36 Prozent. Die CSU erhielt 41,17 %. Kaum anders die Lage in Tussenhausen. CSU: 44,1 %, AfD 19,2 %. Fast überall wurde die AfD zweitstärkste Partei.

Empfindliche Einbußen verzeichnete die CSU auch in Kirchheim und Eppishausen. In diesen CSU-Hochburgen kam sie nur noch auf 46,9 beziehungsweise 52 Prozent. 2013 erzielte sie noch 66,1 beziehungsweise 70,8 Prozent. Große Enttäuschung bei der CSU auch in Dirlewang. 37,5 Prozent stehen 53 Prozent vor vier Jahren gegenüber. Auch hier ist die AfD mit 16 Prozent der Gewinner. Besonders dramatisch der Absturz der CSU auch in Wiedergeltingen. Dort war die Partei vor vier Jahren noch auf 56 Prozent der Stimmen gekommen. Jetzt sind es noch 37,9.

Die Stettener um kurz nach 19 Uhr die schnellsten bei der Auszählung der Stimmen. Mit 55,1 Prozent erhielt Stephan Stracke klare Zustimmung. Seine Partei CSU rutschte in dieser Gemeinde mit 46,4 Prozent deutlich unter die 50 Prozent-Marke. Die AfD holte mit 16,1 Prozent die zweitmeisten Stimmen.

Auch in Türkheim mit seiner stolzen SPD-Basis holte die AfD mehr Stimmen als die Sozialdemokraten. Mit 14,7 Prozent war sie zweitstärkste Partei vor der SPD mit knapp 13 Prozent.

Von den großen Kommunen war Bad Wörishofen gegen 20 Uhr ausgezählt. 42 Prozent für die CSU bedeuten 14,1 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Auch hier lag die AfD an zweiter Stelle mit 13,9 Prozent. Mit 12,83 Prozent schnitt in der Kurstadt die FDP besonders gut ab und landete sogar noch vor der SPD (11,6 %).

Kurz nach 21 Uhr lag das Ergebnis für Mindelheim vor. Auch in der Kreisstadt ließ die CSU empfindlich Federn und rutschte von 53,6 Prozent auf 40,1 Prozent ab. Auch hier ist die AfD mit 15,1 Prozent zweitstärkste Kraft geworden. Die SPD kam auf 12,7 %. Stracke holte hier 46,4 Prozent.